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Фестиваль пространственных и временных искусств «РОТОНДА»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
11-12 декабря 2021 IV Санкт-Петербургский фестиваль пространственных и временных искусств «РОТОНДА»

Ежегодный Санкт-Петербургский фестиваль пространственных и временных искусств «Ротонда» объединяет разные виды искусства, показывая возможность их сосуществования и взаимодействия в одном пространстве. 11 и 12 декабря 2021 фестиваль состоится в 4-й раз. В эти дни уникальные помещения бывшей Голландской церкви на Невском пр., 20, где теперь располагается отдел библиотеки им. В. В. Маяковского превратятся в фестивальную площадку, на которой выступят молодые музыканты, танцоры и хореографы. Зал под куполом исторического здания станет сценой, а библиотека – большой декорацией.
Программа фестиваля включает два разнотематических вечера современной хореографии, участниками которых станут начинающие и опытные хореографы Петербурга и Москвы.

Фестиваль организован библиотекой им. В. В. Маяковского, Санкт-Петербургским Домом танца «Каннон Данс» при участии хореографа Балажа Бараньяй.
Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации
11 декабря в 19:00 состоится вечер танцевальной и музыкальной импровизации «Без/Арт». Художественный руководитель и идеолог проекта, хореограф Балаж Бараньяй (Венгрия/Франция/Россия) соберет хореографов, танцовщиков и музыкантов для создания нового произведения искусства. «Каждое мгновение и движение нашей жизни – это искусство. А, может быть, ничто не является искусством?  Кто и согласно каким стандартам решил, что это прекрасно, а это – нет? В чем проявляется ценность для истории искусства всего, что мы создаем? Когда я смотрю на наскальные рисунки древнего человека, они мне кажутся примитивным по сравнению с работами, скажем, Сальвадора Дали, но некоторые рисунки Пикассо выглядят еще проще и почти по-детски по сравнению с наскальной живописью первобытного человека. Без/Арт-импровизационный вечер – это спонтанный момент и импульс, который создаст на сцене особое движение и энергию. Это неповторимость творческого самовыражения “здесь и сейчас”. Я ищу артиста, который был бы достаточно смелым и способным импровизировать на сцене, выражая себя интересным, нестандартным образом», – говорит Балаж Бараньяй.
12 декабря
14:00. Нынешний фестиваль станет платформой для общения учащихся творческих вузов Санкт-Петербурга. Хореографы и студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена и Академии танца Бориса Эйфмана представят свои проекты под сводами Ротонды. Каждый проект призван продемонстрировать авторский взгляд на современный танец и классическое наследие.
В 19:00 будет показан ряд танцевальных спектаклей, созданных специально для фестиваля. Среди участников – известные петербургские и московские хореографы Маргарита Царева, Иван Сачков, Ксения Михеева, Елизавета Ротачева, Балаж Бараньяй, Елена Чурилова, Илья Оши, Ксения Шлезингер и Васко Насонов.
Мероприятия 12 декабря будут транслироваться онлайн в соцсетях Центра искусства и музыки библиотеки им. В.В. Маяковского.

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