С 21 февраля по 5 апреля в пространстве Севкабель Порт пройдет выставка интерактивных инсталляций, кинетических объектов и видеоарта «Формы движения» .

Проект инициирован Институтом исследования стрит-арта и фондом Inloco.

В проекте «Формы движения» мы исследуем то, как был реализован потенциал, заложенный в идеях русского авангарда начала ХХ века, связанных с включением движения в различных его формах в творческие практики. Мы стараемся проследить, как движение постепенно перемещалось из плоскости холста в трехмерный осязаемый мир, трансформировалось из потенциальных иллюзорных форм в материально-физические, становясь значимым, а иногда и единственным элементом произведения искусства.

Выставка «Формы движения» — это масштабная экспозиция, которая представит творческие искания более чем 60 художников (как живших в первой половине 20 века: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Владимир Татлин, Густав Клуцис, Александр Родченко, так и наших современников: группа “Движение”, Вячеслав Колейчук, Борис Стучебрюков, Леонид Борисов, Василий Щетинин, Паша 183, Дмитрий Морозов, Андрей Андреев, Роман Сакин и многих других.

Институт исследования стрит-арта разработал насыщенную образовательную программу, направленную не только на изучение богатого художественного наследия русского кинетизма, но ставящую перед собой цель интегрировать арт-объекты в современную городскую среду.

С 21 февраля по 5 апреля на выставке пройдут кураторские экскурсии, арт-медиации, лекции, мастер-классы и кинопоказы в рамках анимационного фестиваля и встречи.