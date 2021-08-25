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Питерец.ру » Культура » Выставка «The Bounty Killart»

Выставка «The Bounty Killart»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
The Bounty Killart. Взгляд из будущего: раскопки луккского храма XXI века

Музей Эрарта представляет первую в России выставку итальянского дуэта The Bounty Killart, чьи ироничные скульптуры приглашают зрителя взглянуть на нашу с вами повседневность глазами человека будущего.

На четыре месяца экспозиционное пространство Эрарты превратится в обнаруженный учеными второго тысячелетия древний храм — археологическую находку 3115 года, дающую исчерпывающее представление о привычках, идеалах, заботах и мечтах землян XXI века. Такая концепция проекта позволяет посетителям совершить одновременно два путешествия во времени: в прошлое и в будущее.

Выставка «The Bounty Killart. Взгляд из будущего: раскопки луккского храма XXI века» дает зрителю возможность увидеть современную ему жизнь со стороны — посмотреть на нее глазами человека новой генерации, незнакомого с книгой и телевизором, «Инстаграмом» и «Тиндером», плюшевыми игрушками и блокбастерами. Будущее уже наступило — и его обитатели неизмеримо совершеннее, рациональнее своих далеких предков, то есть нас с вами. Подобный прием «отчуждает» от зрителя современность и помогает осмыслить ее в ироническом ключе: действительно ли важно то, что сегодня кажется нам важным? Так ли божественны восседающие на современном Олимпе?

Посетители музея Эрарта увидят 31 скульптуру, созданную дуэтом Гвальтеро Якопо Маркьоретто и Диониджи Бьолатти из гипса, синтетической смолы, бронзы, искусственной керамики и других материалов. Во всех работах, как масштабных, так и малых, классические сюжеты (например миф о Сизифе) и образы (Венера, Святой Себастьян) остроумно соединяются с современностью, заставляя зрителя узнать себя в героях прошлого себя. Эффект храмового пространства создают масштабные скульптуры, достигающие 3 метров в высоту и 8 метров в ширину. Смысловым центром экспозиции является огромная скульптура «Гигантомахия», созданная художниками в коллаборации с музеем Эрарта. Отсылающая нас к легендарной битве титанов, эта восьмиметровая композиция представляет поверженного Зевсом колосса — олицетворение пороков современности и, возможно, всей современной нам культуры.

Отражением этой культуры служат остальные представленные в экспозиции скульптуры: они воплощают — а порой и высмеивают — типичные заботы человека XXI столетия: бесплодные романтические поиски («Tinder-сюрприз», 2016), одиночество («Изгой», 2017), политический протест («Голодный человек», 2017; «Сила закона», 2016). Каждая работа соотносится с тем или иным феноменом, хорошо знакомым каждому из нас, — а экспозиция в целом рассматривает эти феномены в контексте культуры будущего.

Выставка «Взгляд из будущего: раскопки луккского храма XXI века» в музее Эрарта дает зрителю возможность переосмыслить ценности нынешнего тысячелетия и оценить то, что сегодня кажется нам достижениями человеческой мысли и прогресса, с высоты абсолютно нового опыта. И возможно, поиронизировать над собой.

Даты проведения выставки: 03 сентября 2021 — 09 января 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Об авторах:

Участники The Bounty Killart познакомились и подружились в художественном вузе в начале 2000-х. В 2002 году студенты туринской академии «Альбертина» Гвальтеро Якопо Маркьоретто, Рокко Д'Эмилио, Диониджи Бьолатти и Марко Ораци объединились в арт-группу. Работы, представленные в экспозиции, принадлежат дуэту Гвальтеро Якопо Маркьоретто и Диониджи Бьолатти. Облюбовавшие технику скульптуры, эти уроженцы Турина весьма успешно применяют ее для раскрытия злободневных тем.

Художники регулярно участвуют в групповых и персональных выставках на родине и за рубежом:

2017 — «Мятеж на Баунти», куратор Лука Беатриче Маркоросси, галерея artecontemporanea, Пьетрасанта, Милан, Верона, Турин (Италия)

2014 — «По ту сторону классики», Музей национальной академии, Нью-Йорк (США)

2014 — Биеннале молодых художников, Болонская академия изящных искусств (Италия)

2011 — «Последнее слово в искусстве», 54-я Венецианская биеннале, Арсенал, Венеция (Италия)

2010 — «Чистый лист», Allegra Ravizza Art Project, Милан (Италия)

О музее Эрарта:

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. В его постоянной коллекции представлены около 2800 работ более чем 300 художников со всех регионов страны, а также авторские проекты, созданные Эрартой: тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитература», «Изоанимация» и другие. Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet включил Эрарту в список наиболее интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, по мнению туристического портала TripAdvisor Эрарта входит в десятку лучших музеев России, журнал National Geographic зачислил Эрарту в пятерку петербургских «культурных жемчужин», обязательных к посещению. Музей Эрарта стал первым в стране музеем современного искусства, представленным на Google Arts and Culture Project.

Помимо постоянной экспозиции, в Эрарте ежегодно проходит более 40 выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта. Ежегодно музей посещает около полумиллиона человек.

Источник: Эрарта
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