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Питерец.ру » Культура » Выставки к 60-летию денежной реформы СССР 1961 года

Выставки к 60-летию денежной реформы СССР 1961 года

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» откроются две тематические выставки, приуроченные к 60-летию денежной реформы СССР 1961 года

16 июня в Историческом парке «Россия – моя история» откроются две тематические выставки, приуроченные к 60-летию денежной реформы СССР 1961 года. Экспозиции подготовлены совместно с Центральным банком Российской Федерации (Банк России).

Выставка «Время и деньги» посвящена эволюции денег и истории наличного денежного обращения в России с древности до наших дней. Экспозиция рассказывает, как на Руси появились монеты, где и когда был открыт монетный двор, как печатали первые бумажные банкноты, а также о первых фальшивках и о роли Исаака Ньютона в защите монет от подделок.

Посетители увидят фотографии монет времен Ивана IV и Алексея Михайловича, государственных кредитных билетов, казначейских знаков и монет начала XX века, банкнот времен революции и Гражданской войны, памятные денежные знаки.

На выставке можно узнать, как совершенствовались способы хранения и транспортировки денег – от небольших кошельков до создания специальной службы инкассации, а также как изменились способы подсчета денег – от деревянных столов со специальной разметкой до уникальных высокотехнологичных роботизированных комплексов.

Выставка «250 лет российским бумажным деньгам» познакомит всех желающих с историей бумажных денег от истоков до наших дней.   Бумажные деньги в России – ассигнации – появились в 1769 году в эпоху правления Екатерины II.  Первые деньги выпускались только крупными номиналами, их платежеспособность удостоверялась оригинальными подписями чиновников банка.  С 1787 года стали выпускать мелкие купюры – пятирублевые и десятирублевые – на бумаге синего и красного цветов. Этот признак для многих людей стал главным при определении достоинства купюр.

Сменялись поколения. Каждая эпоха находила отражение на деньгах: в оформлении, способах защиты, выборе носителя. Выставку завершают банкноты XXI века, технологические особенности и дизайн которых наглядно демонстрируют достижения наших дней.

В рамках выставок состоится цикл лекций:

18 июня в 17.00 - лекция «Женщины на банкнотах».

23 июня в 17.00 - лекция «Денежная реформа 1961 года».

25 июня в 17.00 лекция «Женщины на банкнотах»

26 июня в 13.00 лекция «Денежная реформа 1961 года»

Лекции включают в себя экскурсии по выставкам и интерактивные тематические занятия для детей.

Выставки продлятся до 27 июня 2021 года. Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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