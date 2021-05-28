Книжный салон набирает обороты: основные итоги третьего дня

В конце рабочей недели XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон представил горожанам максимально насыщенную программу. 28 мая на площадках салона состоялось более 50 мероприятий: с читателями встретились Гузель Яхина, Антон Долин, Юрий Поляков, Лев Лурье, Дмитрий Goblin Пучков, Леонид Юзефович и другие авторы. Участники книжной индустрии обсудили тренды в области литературы, критики и продюсирования.

В этот день под эгидой Книжного салона прошло больше 20 презентаций книг и издательских проектов. Самая яркая дебютантка в истории российской литературы новейшего времени, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхина представила свой новый роман «Эшелон на Самарканд». Кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин презентовал книгу «Миражи советского. Очерки современного кино» о фильмах XXI века.

«Певец русской хтони» Кирилл Рябов познакомил публику с романом «777», а Леонид Юзефович представил философско-исторический роман «Филэллин». Свои новые книги читателям презентовали София Синицкая («Безноженька»), Борис Фирсов («Борис Фирсов: Путь от Варшавского вокзала»), Ксения Букша («Адвент»), Екатерина Рождественская («Приеду к обеду. Мои истории с моей географией»), Алиса Даншох («Долгая дорога в страну возрастных изменений»), Лев Лурье («Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX – начала XX века»), Юлия Андреева («Николай Некрасов. Путь славный, имя громкое»), Анджей Иконников-Галицкий («Меж Наровой и Свирью»). Состоялись презентации книг членов Союза писателей России Алексея Бакулина, Владимира Васильева, Ирэны Сергеевой, Сергея Раца, Вячеслава Куприянова, а также книг петербургских писателей.

На круглом столе «Достоевский. Хочу или надо?» выступили специалисты Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского, служители православной церкви, педагоги и волонтеры, а на сессии «Хит-парад петербургских переводчиц» – мастера перевода Елена Березина, Наталья Колесова, Елена Баевская, Елена Дунаевская. В рамках круглого стола «Мемориальные издания для современных и будущих поколений» Александр Жихарев продемонстрировал «Книгу Всенародной Памяти» – проект о солдатах Великой Победы, героях сопротивления, тружениках тыла, жертвах геноцида, жителях блокадного Ленинграда. Состоялись круглые столы к 80-летию начала Великой Отечественной войны – встречи с редакциями журналов «Наш современник», «Родная Ладога» и журналов Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России.

Российская национальная библиотека представила культурно-просветительское пространство «Книга-парк». Академия «Санкт-Петербургских ведомостей» провела мастер-класс и показала книгу «Карточки хорошего текста».

Деловая программа объединила десятки профессиональных дискуссий и сессий. «BEST.Petersburg» и «Книжный Петербург» организовали круглый стол «Новая туристская география: книжное измерение». Антон Гурко, Михаил Федотов, Питер Мэггс, Иван Близнец и Паоло Лантери обсудили авторское право в цифровую эпоху. Состоялась дискуссия «Отцы и дети: межпоколенческий диалог и преемственность в современной русской литературе», в которой участвовали Павел Крусанов, Герман Садулаев, Кирилл Рябов и Александр Пелевин.

Одним из ключевых мероприятий дня стал круглый стол премии «Национальный бестселлер» на тему «Национальный бестселлер. Кто станет победителем?». Накануне торжественной церемонии объявления победителей эксперты поговорили о текущем сезоне премии, книгах-финалистах из Короткого списка, трендах литературы и критики. Участниками мероприятия стали Александр Пелевин, Вера Богданова, Мршавко Штапич, Иван Шипнигов, Даниэль Орлов, Дмитрий Филиппов, Ольга Погодина-Кузмина, Аглая Топорова, Вадим Левенталь, Елена Одинокова, Константин Мильчин, Максим Мамлыга, Аполлинария Аврутина, Владислав Толстов.

Новый тренд в литературном мире – создание авторских подкастов – обсудили журналисты и подкастеры Артем Мельник., Яна Семешкина, Константин Колосков и Сергей Лебеденко. В дискуссии «Сначала была книга или сначала был фильм?» приняли участие Антон Долин, Алексей Герман, Гузель Яхина и Гамлет Дульян.

Третий день Книжного салона не обошелся без традиционных творческих встреч: с читателями общались прозаик, драматург и публицист Юрий Поляков, автор книг о кинорежиссере Сергее Параджанове и о Михаиле Булгакове Николай Блохин, Дмитрий Goblin Пучков, петербургский писатель, историк, эссеист Евгений Лукин.

На Детской площадке с юными читателями встретились знаменитые иллюстраторы Михаил Бычков, Антон Ломаев, Игорь Олейников, Оксана Батурина, а также детские писатели Анна Ремез, Софья Ремез, Кристина Кретова, Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак, Евгения Овчинникова и др.

Издательство «Розовый жираф» организовало интерактивный спектакль «Очень голодная гусеница» по книге Эрика Карла, нейробиолог Илья Мартынов рассказал детям об особенностях работы мозга, а ученый и писатель Игорь Кветный – о мире медицины. Дети попробовали себя в роли художников и нарисовали портреты А. С. Пушкина в различных техниках, узнали о книге «Бестужевки»: долгий путь женщины в образование и науку».

В рамках работы онлайн-площадки эксперт в области журналистики и PR Шекия Абдуллаева говорила о том, как заработать на чтении книг, а редактор Дарья Плаксунова – о создании медиапроектов современными авторами. Константин Мильчин, шеф-редактор Storytel, представил 10 лучших аудиокниг за последние полгода, а Гузель Яхина вышла в эфир с рассказом о литературе и кино – о том, как автор участвует в экранизации своих произведений. Книжный продюсер ведущих издательств России Светлана Александрова выступила на тему «Чего хотят издатели от авторов в 2021 году? Трендовые темы для написания книг», в дискуссии «Русский хоррор – пациент скорее жив» приняли участие Елена Щетинина, Александр Матюхин, Михаил Парфенов и Александр Подольский.

29 мая – финальный день XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона. Читателей и экспертов ждет масштабная программа мероприятий в оффлайн и онлайн-формате: встречи, круглые столы, лекции, презентации. На Дворцовой площади и в Главном штабе Государственного Эрмитажа с 11 до 20 часов работают стенды ведущих издательств России и других стран, где представлены популярные и редкие книги: художественная литература, нон-фикшн, книги для детей, энциклопедии, подарочные издания и актуальные книжные новинки.