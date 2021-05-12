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Питерец.ру » Культура » В Петербурге на даче принца Ольденбургского устроят гостиницу

В Петербурге на даче принца Ольденбургского устроят гостиницу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Главгосэкспертиза
Власти одобрили реставрацию и приспособление под современное использование дачи князя Долгорукова на Каменном острове в Санкт-Петербурге

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на реставрацию и приспособление под современное использование дачи князя Долгорукова на Каменном острове в Санкт-Петербурге.

В 1830 году граф Чернышев продал свое имение на набережной Каменного острова шталмейстеру императорского двора князю Василию Васильевичу Долгорукову. Но поскольку у Долгорукова в то время уже был дом там же, на Каменном острове, он решил сделать подарок своему родственнику - принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому: построить на приобретенном участке для него дачу. Принц Ольденбургский приходился внуком Павлу I, был видным военным и государственным деятелем, возглавлял многочисленные государственные советы и благотворительные общества, так что Долгоруков подошел к делу основательно и даже проводил торги на строительные подряды.

Возглавить работы он пригласил архитектора Смарагда Шустова, и тот построил квадратное деревянное здание с ротондой в центре и двумя парадными лестницами по бокам от вестибюля, который перекрывался пологим куполом. Центральный фасад с двух сторон от портика украшали полуциркульные окна. Портики с шестью колоннами были и на трех других фасадах. Вскоре знаменитый архитектор Андрей Штакеншнейдер расширил здание дачи, пристроив к нему флигель из красного кирпича с декоративными белыми элементами. Балконы северного и западного портиков стали комнатами. Еще через четыре года зодчий Лев Тиблен построил на территории усадьбы жилой флигель и прачечную.

Сначала принц с супругой часто бывали на своей даче и собирали здесь гостей, но постепенно охладели к ней. Дача долгое время стояла заброшенной. В 1924 году она сильно пострадала от наводнения, а в 1928-м в ней устроили коммуналки для Всероссийского общества слепых. Когда для этого проводили перепланировку помещений, уничтожили практически всю отделку интерьеров. Вскоре здесь случился пожар, во время которого сгорел купол здания. Его восстановили без оригинальной росписи, но в 1978 году, когда здание использовалось как общежитие, купол снова сгорел – как и центральная часть бывшей дачи. В 1989 году закончили работы по восстановлению здания.

Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрена реставрация здания, признанного в наши дни объектом культурного наследия федерального значения и названного по имени своего первого владельца – «Дача Долгорукова В.В. (принца Ольденбургского П.Г.)». После окончания работ здесь откроют гостиницу на 21 номер.

В ходе реализации проекта реконструируют разноэтажное здание сложной формы общей площадью 3007,39 кв.м. Здание отделают профилированной доской, а цоколь – плитами из натурального камня. Оконные блоки и дверные наружные блоки выполнят из дерева. Согласно проектным решениям, на цокольном этаже здания расположат технические и вспомогательные помещения, на первом этаже - вестибюль, фойе, банкетный зал, комнату администрации и несколько гостиничных номеров. Второй и третий этажи полностью отведут под комнаты для гостей.

Проектную документацию подготовило ООО «РедутПроект».

Источник: Главгосэкспертиза
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