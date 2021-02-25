Конкурс читательских реккомендаций «Книжный штурман»

Начался прием заявок на конкурс читательских рекомендаций «Книжный штурман», который уже в 6-й раз проводится библиотекой «Семеновская» МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.

«Книжный штурман» − конкурс, где за рекомендацию любимой книги можно получить призы и публикацию в сборнике лучших авторов. Каждый автор, чья работа опубликована в сборнике, получит авторский экземпляр независимо от места проживания.

Ограничений по географии участников нет: свою работу по электронной (или даже обычной) почте может отправить участник из любой точки России и мира.

Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку на сайте: https://lermontovka-spb.ru/booknavigator/

Работы принимаются в номинациях:

Лучшая рекомендация художественной книги

Лучшая рекомендация книги non-fiction

Лучшая рекомендация от участника младше 14 лет

ВидеоШтурман (лучшая рекомендация в видеоформате)

S-штурман (Лучшая текстовая рекомендация книги в социальной сети)

Не рекомендую (Лучшая работа, посвященная книге, которую участник не рекомендует к прочтению)

Условия конкурса:

Каждый участник может прислать не более пяти работ

Работы принимаются с 1 февраля по 10 мая 2021 года

Награждение победителей − июнь 2021 года

Жанр и время написания рекомендуемой книги – любые

Допустимые форматы файлов: doc, docx, jpeg, png, gif, ppt, pptx, wmv, avi, mp4, mp3, wma

В номинации «S-штурман» принимаются рекомендации книг любого жанра, опубликованные в открытом доступе на странице участника в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Instagram, Twitter, Facebook, Одноклассники.

Страница участника должна быть открытой на период проведения конкурса. Работа обязательно должна сопровождаться хэштегами: #книжныйштурман и #sштурман, не должна превышать 1000 знаков с пробелами. Приветствуется наличие иллюстрации. Работа не должна быть удалена до окончания проведения конкурса.

Предлагаемая на конкурс рекомендация должна быть оригинальной, то есть ранее нигде не публиковавшейся и не участвовавшей в других конкурсах.

Жюри:

Оценивать работы будут профессионалы, связанные с литературой, журналистикой, педагогикой, устным и печатным словом.

Егор Королев – кандидат политических наук, доцент Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ, член Союза журналистов России.

– кандидат политических наук, доцент Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ, член Союза журналистов России. Наталья Павлушкина – кандидат филологических наук, доцент Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ, научный руководитель магистерской программы "Медиатекст в массовых коммуникациях".

– кандидат филологических наук, доцент Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ, научный руководитель магистерской программы "Медиатекст в массовых коммуникациях". Алла Тепляшина – профессор, доктор филологических наук, член учебно-методической комиссии Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ

– профессор, доктор филологических наук, член учебно-методической комиссии Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ Антон Ратников – писатель, журналист, редактор газеты "Петербургский дневник".

– писатель, журналист, редактор газеты "Петербургский дневник". Юлия Бабушкина – старший преподаватель библиотечно-информационного факультета СПбГИК, секретарь Совета библиотечно-информационного факультета.

– старший преподаватель библиотечно-информационного факультета СПбГИК, секретарь Совета библиотечно-информационного факультета. Артур Журавлев - заведующий отделением дополнительного образования детей школы № 522 Санкт-Петербурга, лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования.

- заведующий отделением дополнительного образования детей школы № 522 Санкт-Петербурга, лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования. Юлия Иванова – детский писатель.

– детский писатель. Ирина Лисова – детский писатель, журналист, переводчик.

Следить за новостями конкурса можно в сообществе https://vk.com/booknavigator конкурса ВКонтакте.