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Питерец.ру » Культура » Конкурс читательских реккомендаций «Книжный штурман»

Конкурс читательских реккомендаций «Книжный штурман»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Начался прием заявок на конкурс читательских рекомендаций «Книжный штурман»

Начался прием заявок на конкурс читательских рекомендаций «Книжный штурман», который уже в 6-й раз проводится библиотекой «Семеновская» МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.

«Книжный штурман» − конкурс, где за рекомендацию любимой книги можно получить призы и публикацию в сборнике лучших авторов. Каждый автор, чья работа опубликована в сборнике, получит авторский экземпляр независимо от места проживания.

Ограничений по географии участников нет: свою работу по электронной  (или даже обычной) почте может отправить участник из любой точки России и мира.

Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку на сайте: https://lermontovka-spb.ru/booknavigator/

Работы принимаются в номинациях:

  • Лучшая рекомендация художественной книги
  • Лучшая рекомендация книги non-fiction
  • Лучшая рекомендация от участника младше 14 лет
  • ВидеоШтурман (лучшая рекомендация в видеоформате)
  • S-штурман (Лучшая текстовая рекомендация книги в социальной сети)
  • Не рекомендую (Лучшая работа, посвященная книге, которую участник не рекомендует к прочтению)

Условия конкурса:

  • Каждый участник может прислать не более пяти работ
  • Работы принимаются с 1 февраля по 10 мая 2021 года
  • Награждение победителей − июнь 2021 года
  • Жанр и время написания рекомендуемой книги – любые
  • Допустимые форматы файлов: doc, docx, jpeg, png, gif, ppt, pptx, wmv, avi, mp4, mp3, wma
  • В номинации «S-штурман» принимаются рекомендации книг любого жанра, опубликованные в открытом доступе на странице участника в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Instagram, Twitter, Facebook, Одноклассники.

Страница участника должна быть открытой на период проведения конкурса. Работа обязательно должна сопровождаться хэштегами: #книжныйштурман и #sштурман, не должна превышать 1000 знаков с пробелами. Приветствуется наличие иллюстрации. Работа не должна быть удалена до окончания проведения конкурса.

  • Предлагаемая на конкурс рекомендация должна быть оригинальной, то есть ранее нигде не публиковавшейся и не участвовавшей в других конкурсах.

Жюри:

Оценивать работы будут профессионалы, связанные с литературой, журналистикой, педагогикой, устным и печатным словом.

  • Егор Королев – кандидат политических наук, доцент Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ, член Союза журналистов России.
  • Наталья Павлушкина – кандидат филологических наук, доцент Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ, научный руководитель магистерской программы "Медиатекст в массовых коммуникациях".
  • Алла Тепляшина – профессор, доктор филологических наук, член учебно-методической комиссии Института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ
  • Антон Ратников – писатель, журналист, редактор газеты "Петербургский дневник".
  • Юлия Бабушкина – старший преподаватель библиотечно-информационного факультета СПбГИК, секретарь Совета библиотечно-информационного факультета.
  • Артур Журавлев - заведующий отделением дополнительного образования детей школы № 522 Санкт-Петербурга, лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования.
  • Юлия Иванова – детский писатель.
  • Ирина Лисова – детский писатель, журналист, переводчик.

Следить за новостями конкурса можно в сообществе https://vk.com/booknavigator конкурса ВКонтакте.

Источник: МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
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