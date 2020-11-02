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Питерец.ру » Культура » В Петербурге откроют выставку «И выстоял бессмертный Ленинград»

В Петербурге откроют выставку «И выстоял бессмертный Ленинград»

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда откроется выставка «И выстоял бессмертный Ленинград»

4 ноября в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда (Соляной пер. д.9) в рамках Историко-патриотического проекта «Прикоснись к Истории» откроется интерактивная передвижная выставка «И выстоял бессмертный Ленинград».

В рамках выставки будут представлены исторические экспонаты, связанные с периодом Великой Отечественной Войны и жизнью Блокадного Ленинграда, из частных коллекций. Выставка отличается от многих экспозиционных проектов тем, что посетители смогут не только услышать и увидеть, но и прикоснуться к историческим предметам вопреки устоявшимся музейным правилам. У посетителей выставки появится возможность представить, как это было тогда, через предмет ощутить связь со своими героическими предками, почувствовать себя в образе защитника Родины, в буквальном смысле прикоснуться к истории, объединяющей наше Отечество.

Выставка включает в себя 25 образов защитников нашей Родины в полном боевом снаряжении различных периодов, представленных в хронологическом порядке, документы, награды, фотографии, фронтовые поделки (предметы окопного творчества), личные вещи, элементы снаряжения, защитные шлемы, котелки, головные уборы, макеты образцов вооружения и т.д. Экспозиция содержит более 380 экспонатов.

За время существования проекта с 2015 года его посетили более 30 тысяч человек. Экспонаты проекта выставлялись в Музеях Санкт-Петербурга, Президентской Библиотеке РФ, Парке «Патриот» Кронштадт, Армейских международных играх «АрМИ-2019» Танковый биатлон на полигоне «Алабино» и пр.

За рубежом экспонаты выставлялись в Республике Беларусь, Греции, Македонии, США, Китае и пр. В 2017 году проект «Прикоснись к истории» стал лучшим молодежным проектом Санкт-Петербурга.

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда будет представлен существенной дополненный и обновленный предметный ряд.

Посещение выставки организовано по сеансам и предварительной записи. Информацию о начале сеансов и условиях посещения можно найти на сайте музея: www.blokadamus.ru и в сети «ВКонтакте» (https://vk.com/eurasma) Выставка открыта в часы работы музея с 4 по 11 ноября включительно.

В связи с соблюдением всех мер безопасности, связанных с противодействием распространению COVID-19, наличие у посетителей защитных средств, в виде маски и перчаток строго обязательно.

Онлайн вариант выставки доступен также на сайте музея и в официальной группе Евразийской молодежной ассамблеи, в сети «ВКонтакте» (https://vk.com/eurasma).

Организаторами выставки являются Евразийская молодежная ассамблея и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Проект получил грант Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в размере 576 000 рублей.

Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевых показателей «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования».

Источник: Комитет по молодежной политике
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