Для петербуржцев проводят экскурсии по иммерсивному пространству, посвященному истории Великой Отечественной войны

Библиотека «Малоохтинская» запустила экскурсии по иммерсивной комнате «Чувство времени» – уникальному пространству с погружением в историю Великой Отечественной войны. Это возможность прикоснуться к прошлому: увидеть, почувствовать и пережить один из самых знаковых моментов в истории человечества и нашей страны.

Иммерсивное пространство разделено на несколько тематических локаций. Документальная ретроспектива военного времени, в которую вошли редкие кадры фото и видеохроник, представлена двумя мультимедийными видеокомпозициями. Гости иммерсивной комнаты увидят сцены из фронтовой жизни, съемки с полей сражений и яркие эпизоды первых послевоенных дней. В каждом кадре – неподдельные живые эмоции тех, кто никогда не переставал ждать, бороться и верить в Победу.

Своими мечтами и надеждами защитники Родины делились в редких посланиях свои близким, которым посвящена арт-инсталляция «Письма о любви». Это уникальные документальные свидетельства военного времени, искренние и глубокие размышления людей, готовых в любой момент без страха взглянуть в лицо смерти. Еще одно украшение иммерсивной комнаты – воссозданный по фотографиям фрагмент здания парламента в Берлине, захват которого стал символом окончательной Победы над фашизмом.

Дополняют мультимедийные и арт-экспозиции выставочные витрины «Время мужества». На них представлены экспонаты, ставшие яркими символами стойкости советского народа в борьбе с захватчиками – от блокадного хлеба до главных боевых наград. Отдельная витрина посвящена подвигу героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Беляева и легендарным танкам «Т-34». В конце осмотра участникам предлагают посетить интерактивную локацию «Азбука войны»: пройти тематический квест, в основу которого легли реальные исторические события, связанные с прорывом блокады Ленинграда, и познакомиться с hand-on экспозицией, включающей в себя подлинные предметы военного и послевоенного времени.

Иммерсивная комната «Чувство времени» – доминанта масштабного культурологического проекта «Библиотека – ровесница Победа», реализуемого ЦБС Красногвардейского района. Слоган проекта – «Прикоснись. Почувствуй. Сохрани.» – дал название трем его циклам, в рамках которых в течение юбилейного года для петербуржцев проводят тематические экскурсии, лекции, презентации, организовывают выставки и творческие мастерские.

Время пребывания в иммерсивной комнате – 20 минут. Экскурсии проводят для групп от двух до пяти человек. Возрастной ценз 18-65 лет. При посещении наличие маски и перчаток строго обязательно. Обязательна предварительная запись по телефонам 444-14-05, 444-02-93 или регистрация на https://biblioteka-malookhtinskay.timepad.ru/events/ .

Тизер иммерсивной комнаты «Чувство времени»