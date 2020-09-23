Интерьерный театр начинает проект «Петербург – город поэтов: звучащие адреса»

В это воскресенье, 27 сентября 2020 года, Интерьерный театр начинает осуществлять проект под названием «Петербург – город поэтов: звучащие адреса».

В рамках этого проекта с 27 сентября по 27 декабря 2020 года мы проведем 28 акций, посвященных 28 поэтам XIX – XX вв., чье творчество и судьба связаны с нашим городом.

Два раза в неделю в одном из мест Петербурга, связанном с именем выбранного нами поэта, будет организована культурная акция с чтением стихов, музыкой и небольшим рассказом о творчестве поэта и его биографии.

Участниками акций станут и приглашенные горожане, и гости города, и случайные прохожие, которые таким образом смогут соприкоснуться с живой, немузеефицированной литературной историей города.

Ближайшие акции проекта:

27 сентября, 15:00 - Акция, посвященная А.К. Толстому, Пл. Искусств, 4.

Ведущий – Алексей Балакин.

30 сентября, 17:00 - Акция, посвященная Саше Черному. 15-я линия В.О., 72.

Ведущий – Алексей Балакин.

4 октября, 15:00 - Акция, посвященная Р.Я. Мандельштаму. Канонерская ул., 28.

Ведущий – Борис Рогинский.

7 октября, 17:00 - Акция, посвященная В.В. Маяковскому. Маяковская ул., 52.

Ведущий – Владимир Шацев.

11 октября, 15:00 - Акция, посвященная В.А. Сосноре. Зодчего Росси ул., 2.

Ведущий – Анджей Иконников-Галицкий.

14 октября, 17:00 - Акция, посвященная Н.А. Заболоцкому. Большая Пушкарская ул., 38. Ведущий – Никита Елисеев.

18 октября, 15:00 - Акция, посвященная А.А. Дельвигу. Щербаков пер., 1/4.

Ведущий – Михаил Иванов.

21 октября, 17:00 - Акция, посвященная Я.П. Полонскому. Восстания ул., 26.

Ведущий – Алексей Балакин.

25 октября, 15:00 - Акция, посвященная Андрею Белому (адрес уточняется).

28 октября, 17:00 - Акция, посвященная Е.А. Баратынскому (адрес уточняется).

Ведущая – Наталия Цендровская.

30 октября, 17:00 - Акция, посвященная Н.С. Гумилеву. Тучков пер., 17.

Ведущая – Марина Писаренко.

31 октября, 15:00 - Акция, посвященная М.Ю. Лермонтову. Садовая ул., 61.

Ведущая – Наталия Цендровская.

В ноябре-декабре 2020 года мы планируем провести акции, посвященные К.К. Вагинову, Н.В. Крандиевской, П.А. Вяземскому, Вяч. И. Иванову, В.Б. Кривулину, Г.Я. Горбовскому, В.Ф. Ходасевичу, И.Ф. Анненскому, Евг. П. Вензелю, В.К. Кюхельбекеру, З.Н. Гиппиус, П.А. Плетнёву, Б.К. Лившицу, Г.В. Иванову, А.Н. Апухтину, О.Э. Мандельштаму.

В акциях принимают участие артисты Интерьерного театра Роман Бахусов и Анастасия Салова.

Санкт-Петербург – один из самых литературных городов в мире: этот неоспоримый факт доказан его 317-летним существованием. С Петербургом связаны имена многих русских поэтов: от Ломоносова до Бродского и его младших современников, и многие места в городе отмечены памятью о них и их творчестве.

Тем не менее, несмотря на некоторый трюизм словосочетания “литературный Петербург”, многие имена и места на карте города не актуализированы даже в памяти коренных петербуржцев, проживших здесь всю свою жизнь.

Многим горожанам известны места, связанные с А.С. Пушкиным, А.А. Ахматовой и, например, И.А. Бродским, но уже имена менее известных поэтов – таких, как Е.А. Баратынский или И.Ф. Анненский ассоциируются с Петербургом куда меньше, а поэты второй половины XX века – В.А. Сосноры, Г.Я. Горбовского, В.Б. Кривулина и др. – часто остаются известными только профессионалам и небольшому кругу поклонников.

Цель нашего проекта – попробовать изменить эту ситуацию.