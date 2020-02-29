ента новостей

10:20
Что будет с посуточной арендой?
09:38
Спас на Крови передадут церкви?
22:21
В битве аутсайдеров Евролиги «Зенит» проиграл «Баварии»
19:53
Выставка «Шепот мира»
19:49
Выставка работ Евгения Расторгуева «Игра с облаками»
19:40
Общественники инициировали передачу двух документальных фильмов о блокаде в Музей обороны и блокады Ленинграда
19:35
Школьники Санкт-Петербурга победили в проекте "Всероссийская школьная летопись"
07:34
Конституцию изменят?
07:15
Сколько человек в Петербурге?
00:23
«Витязь» стал соперником СКА по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина – 2020
19:56
В Ленобласти на трассе А-180 «Нарва» обустроят почти 1,5 км пешеходных дорожек
19:50
Команда «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге провела акцию «В армию на денек»
19:46
Выставка работ Александра Позина и Марины Спивак «Коломяжская утопия»
18:57
Ушёл из жизни театральный режиссёр Владимир Туманов
14:00
Открытие Музея памяти жертв нацизма
13:57
В Смольном кадровые изменения
13:48
В Петербурге у инспектора таможни угнали автомобиль
13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
07:25
Что ожидается на ПМЭФ-2020
07:23
Как заразиться коронавирусом
19:44
Общественники предлагают ввести специализированные сим-карты для детей и подростков
19:39
Выставка работ Анатолия Заславского «Мастерская в лицах»
16:51
«Вместо тюльпанов – свалка»: жители Невского района пожаловались на мусор вдоль дороги
11:32
Единая карта петербуржца расширит свой функционал
10:38
В Купчино обокрали пожилую женщину
10:11
В Ленобласти задержали убийцу пожилой женщины
08:03
Активисты против ресторана
07:41
Что с белыми медведями?
22:49
СКА крупно победил ЦСКА и возглавил Западную конференцию
16:15
Международный фестиваль «Русь танцевальная»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Спас на Крови передадут церкви?

Спас на Крови передадут церкви?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Православная церковь захотела заполучить часть Спаса на Крови

«Питерец.ру» сообщает, что РПЦ обратилась к властям Северной столицы с просьбой получить в свое ведение ризницу Спаса на Крови. Соответствующее обращение со стороны Православной церкви поступило осенью 2019 года. По словам депутата Резника, в Смольном обсудят эту инициативу 5 марта.

Депутат Вишневский считает, что этот храм нельзя передавать в собственность церкви. Это часть музея, он является культурным памятником. Внутри здания находятся уникальные мозаики, которые можно повредить во время копоти от богослужений.

Что касается ризницы, то, по мнению Вишневского, здесь возможна дискуссия. Все зависит от того, что находится внутри. Для этого потребуется получить заключение специалистов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

11-01-2017, 06:12
Подарок для Церкви
12-01-2017, 11:04
Макаров о передаче собора
28-07-2015, 07:15
Дилемму с Исаакиевским собором попытаются решить на законодательном уровне
20-06-2019, 07:37
Резника хотят исключить из депутатов
1-05-2017, 09:15
Молебен патриарха
23-12-2013, 11:39
Наказаны Адвентисты Седьмого дня

Происшествия на дорогах

0
180
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
323
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
502
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
504
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
Наверх