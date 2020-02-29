Спас на Крови передадут церкви?

«Питерец.ру» сообщает, что РПЦ обратилась к властям Северной столицы с просьбой получить в свое ведение ризницу Спаса на Крови. Соответствующее обращение со стороны Православной церкви поступило осенью 2019 года. По словам депутата Резника, в Смольном обсудят эту инициативу 5 марта.

Депутат Вишневский считает, что этот храм нельзя передавать в собственность церкви. Это часть музея, он является культурным памятником. Внутри здания находятся уникальные мозаики, которые можно повредить во время копоти от богослужений.

Что касается ризницы, то, по мнению Вишневского, здесь возможна дискуссия. Все зависит от того, что находится внутри. Для этого потребуется получить заключение специалистов.