Выставка «Памятные места и храмы Александра Невского»

16 марта в Москве в музее «Садовое кольцо» стартовала выставка картин арт-проекта «Памятные места и храмы Александра Невского». На экспозиции представлены работы художников-пленэристов проекта, а также детские рисунки. Мероприятие организовано некоммерческим партнёрством «Серебряное кольцо» в преддверие юбилея великого князя Александра Невского.

О реализации уникального проекта

Уникальный арт-проект «Памятные места и храмы Александра Невского» был запущен в начале января 2020 года. Он посвящён актуальной проблеме сохранения исторической памяти святого благоверного князя Александра Невского. Ведь сегодня большинство россиян – взрослые, дети, молодежь – теряют связь между именем князя и современным миром. Даже в местах жизни и значимых сражений люди не задумываются о том, насколько важен был его вклад в историю. Особенно остро обстоит ситуация для молодёжи и детей, в частности – воспитанников детских домов и интернатов, которые вряд ли слышали об Александре Невском.

Чтобы напомнить соотечественникам о месте, занимаемом великим князем в истории, «Серебряное кольцо» и команда художников из Санкт-Петербурга и Москвы придумали уникальный арт-проект. Идея не прошла незамеченной – в 2019 году команда победила во Втором конкурсе среди некоммерческих организаций на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В рамках идеи арт-проекта команда подходит к задаче по всем фронтам. Художники посещают места славы Александра Невского, рассказывают о его значимости в детских домах, проводят мастер-классы и лекции как для детей, так и для взрослых, организуют выездные пленэры для всех желающих. Получившиеся картины, посвящённые историческим местам, показываются в местном выставочном зале, музее или библиотеке. Также в рамках арт-проекта реализуется конкурс детского рисунка "Александр Невский – мой герой". Поучаствовать в нём могут учащиеся школ, кружков, студий и самостоятельных объединений.

Первые шаги – на исторической родине

Проект стартовал 11 января этого года на родине князя Александра Невского – в городе Переславле-Залесском. Запуск произошёл под чутким руководством куратора проекта – Натальи Булгаковой. Опытный организатор, она уже не раз курировала различные проекты, художественные выставки и выездные пленэры.

Старт проекту был дан первым совместным пленэром в центре города – около Спасо-Преображенского собора. Это место имеет немалую историческую значимость, ведь именно здесь маленький князь и его брат прошли обряд посвящения в воины – «княжеский постриг». После пленэра команда арт-проекта посетила Переславский детский дом, где Наталья Булгакова и художественный руководитель проекта Сергей Опульс провели совместный мастер-класс.

На третий день работы проекта в Доме культуры открылась общая выставка, на которой были представлены взрослые и детские работы. Выставка продолжалась две недели и пользовалась большим вниманием со стороны горожан.

Старт проекта и выставка в Москве

Всего арт-десант проекта запланировал посещение 11 городов. В списке была и столица: весь февраль московские художники выходили на пленэры к храмам и монастырям, посвящённым памяти Александра Невского. Участникам пришлось непросто – мороз и туман не всегда способствовали долгому рисованию картин на улице. Но московский арт-куратор Ася Сучкова смогла убедить художников не бояться погоды. В результате получились завораживающие картины окутанных туманом храмов.

Ася также организовывала участие московских школьников в конкурсе рисунков «Александр Невский – мой герой». Она общалась с должностными лицами в школьных учреждениях, рассказывала о важной роли проекта и его социальной, культурной и патриотической значимости. Несмотря на это, ни одна местная администрация не предложила своей поддержки для процесса коммуникации со школами, поэтому в детском конкурсе поучаствовало всего 20 детей.

«Очень жаль, что такой важный и интересный проект пока не нашёл активной поддержки со стороны администраций. Без этого вести коммуникацию со школами сложно – большинство предпочитают отказаться от участия, даже не вдаваясь в подробности проекта. А ведь это важно – чтобы дети знали и помнили о своей истории, о людях, которые сыграли в ней ключевую роль. И с помощью проекта, а также конкурса детского рисунка информацию можно донести не в сухом и неинтересном формате учебников, а в необычном и запоминающемся», – делится менеджер проекта Наталья Булгакова.

По итогам работы проекта в столице также была организована общая выставка. Работы как взрослых художников, так и молодых творцов были представлены в музее «Садовое кольцо». Выставка началась 16 марта и продлится до конца месяца.

«Мероприятие смогло состояться лишь благодаря оперативности выставочного отдела и личной поддержке директора музея – Ольги Эдуардовны Ивановой-Голициной. В музее работают профессионалы высокого уровня, и мы очень благодарны за такую поддержку. И хотя задача стояла непростая – совместить картины художников, концептуальную работу и детский рисунок – они замечательно справились. Выставка будет открыта для посещений до конца месяца, и мы приглашаем всех желающих. Думаю, что особенно важно показать выставку детям, которые занимаются в художественных школах, кружках, изостудиях», – комментирует менеджер арт-проекта Наталья Булгакова.

Деятельность в других городах

Пока в Москве проходит выставка, другие члены арт-команды вовсю работают в других городах. В Ростове Великом проходит мастер-класс и ведутся приготовления к выставке, а в апреле участники проекта посетят Владимир, Порхов и Ленинградскую область. Для организации мероприятий на местах, команда арт-проекта ищет помощи у добровольцев в регионах.

«Организация – процесс непростой, но очень интересный. Особенно для таких проектов, где соединяются вдохновение и история. Конечно, нам нужна помощь на местах. Это и волонтёры, которые хотят привнести свой вклад в важное дело, и администрация, которая может оказать посильную поддержку и помочь в коммуникации с образовательными учреждениями. Ведь Александр Невский и память о нём – важная часть нашей общей истории», – отмечает менеджер арт-проекта Наталья Булгакова

Принять участие в уникальном арт-проекте могут желающие любых возрастов. Участие бесплатно, также на выездных пленэрах предоставляются холсты. Уровень рисования не играет роли – приглашаются как профессионалы, так и любители. А учащиеся школ могут принять участие в конкурсе рисунков.