Кешбэк востребован

«Питерец.ру» сообщает, что крупные банки выплатили своим клиентам в 2022 году кешбэк на общую сумму 150 млрд руб. Это очень большие деньги. Причем в 2021 году объем кешбэка был значительно ниже.

Продавцы все чаще прибегают к такому способу поощрения клиентов. Кешбэк стал альтернативой скидкам. К данной стратегии магазины, аптеки, кафе, рестораны. Кешбэк также стал начисляться в сфере развлечений, строительства. Люди получают возврат и при оплате услуг ЖКХ.

В общем, кешбэк широко востребован в наше время. Конкретные программы зависят от предложений банков. Те, в свою очередь, ориентируются на производителей и продавцов. Современному потребителю предлагается множество карт. При выборе банковского продукта учитываются многие факторы, среди них – условия кешбэка.