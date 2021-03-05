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Питерец.ру » Экономика » Банк ВТБ выдал больше кредитов

Банк ВТБ выдал больше кредитов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vtbo24.ru
ВТБ увеличил объем кредитования в Петербурге и Ленобласти

«Питерец.ру» сообщает, что в 2020 году банк ВТБ достиг лучших показателей в сфере кредитования. Так в Петербурге и Ленобласти было выдано кредитов на общую сумму 148 млрд. руб. Показатель 2019 года был увеличен на 21%. Это обусловлено активным развитием сети. В 2020 году на территории Северной столицы и области было открыто 7 новых отделений.

Банк делает серьезный акцент на развитие розничных кредитов. В ВТБ стремятся повысить доступность кредитных средств для людей. Это достигается за счет улучшения собственных предложений, использования инструментов господдержки. Также в банке ВТБ занимаются цифровизацией продуктов и сервисов, совершенствуют качество обслуживания. Причем работа ведется как в направлении дистанционного обслуживания, так и в отделениях.

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