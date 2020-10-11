Дебетовые карты Альфа Банка - условия и какую лучше выбрать

О банке
Альфа-Банк считается крупным банковским предприятием, которое функционирует в России с 1991 года. Учреждение находится в списке наиболее крупных банков России. Работает банк как с частными клиентами, так и с крупными финансовыми организациями.
Альфа-Банк предоставляет своим клиентам лучшие дебетовые карты по выгодным условиям. Каждый клиент сможет найти себе тот тариф, который подходит именно ему. Банковское учреждение сотрудничает с тремя системами платежей - Visa, MasterCard и МИР.
Пакеты и условия обслуживания
Большая часть пластиковых карт выпускается в нескольких вариантах:
Пакет "Standart" - имеет базовый набор услуг и минимум возможностей,
Пакет "Premium" - обладает более расширенным списком услуг, нежели предыдущий пакет,
Вариант "Black edition" - карта обладает повышенным возвратом средств, увеличенным процентом на остаток, а также имеет более расширенный список услуг, нежели "Premium".
На данный момент, банковское учреждение предоставляет 15 вариантов дебетовых карт. Чтобы лучше разбираться, какая карта подойдёт человеку, стоит узнать о каждой по отдельности.
Стандартная карта обладает следующими характеристиками:
- Отсутствует годовое обслуживание,
- Возврат средств и процент на остаток не начисляются.
Пакет “Premium” является платной и обладает следующими преимуществами:
Ежемесячное обслуживание карты стоит 100 рублей, а если владелец карты соблюдает определённые условия банка, то платить не придётся:
- Средства возвращаются в размере 1.5% от потраченной суммы при покупке на 10 тысяч,
- Возврат средств 2% при покупке на сумму 70 тысяч,
- 1% на остаток по банковскому счёту.
Карта “Black edition” тоже является платной картой и имеет следующие характеристики:
- Стоимость ежемесячного обслуживания составляет 5000 рублей, если баланс по карте составляет больше 3 млн рублей, а поступления заработной платы составляет 300 000 рублей в месяц,
- Возврат средств составляет 1.5% на остаток баланса, при покупке на сумму от 10 тысяч,
- Кешбэк 2% при трате денег на сумму от 70 000,
- Возврат средств в размере 7% на остаток баланса при покупке от 100 000 рублей.
Также, к такой карте можно подключить дополнительные функции, а именно персонального менеджера, премиальное обслуживание, трансферы в аэропортах, страхование всех поездок за границу РФ и обналичивание денег в любой стране без каких-либо комиссий по действующему курсу.
По материалам кредитного портала МФО-лк.