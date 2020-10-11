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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » Дебетовые карты Альфа Банка - условия и какую лучше выбрать

Дебетовые карты Альфа Банка - условия и какую лучше выбрать

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Альфа-Банк предоставляет своим клиентам лучшие дебетовые карты по выгодным условиям.

О банке

Альфа-Банк считается крупным банковским предприятием, которое функционирует в России с 1991 года. Учреждение находится в списке наиболее крупных банков России. Работает банк как с частными клиентами, так и с крупными финансовыми организациями.

Альфа-Банк предоставляет своим клиентам лучшие дебетовые карты по выгодным условиям. Каждый клиент сможет найти себе тот тариф, который подходит именно ему. Банковское учреждение сотрудничает с тремя системами платежей - Visa, MasterCard и МИР.

Пакеты и условия обслуживания

Большая часть пластиковых карт выпускается в нескольких вариантах:

Пакет "Standart" - имеет базовый набор услуг и минимум возможностей,

Пакет "Premium" - обладает более расширенным списком услуг, нежели предыдущий пакет,

Вариант "Black edition" - карта обладает повышенным возвратом средств, увеличенным процентом на остаток, а также имеет более расширенный список услуг, нежели "Premium".

На данный момент, банковское учреждение предоставляет 15 вариантов дебетовых карт. Чтобы лучше разбираться, какая карта подойдёт человеку, стоит узнать о каждой по отдельности.

Стандартная карта обладает следующими характеристиками:

  • Отсутствует годовое обслуживание,
  • Возврат средств и процент на остаток не начисляются.

Пакет “Premium” является платной и обладает следующими преимуществами:

Ежемесячное обслуживание карты стоит 100 рублей, а если владелец карты соблюдает определённые условия банка, то платить не придётся:

  • Средства возвращаются в размере 1.5% от потраченной суммы при покупке на 10 тысяч,
  • Возврат средств 2% при покупке на сумму 70 тысяч,
  • 1% на остаток по банковскому счёту.

Карта “Black edition” тоже является платной картой и имеет следующие характеристики:

  • Стоимость ежемесячного обслуживания составляет 5000 рублей, если баланс по карте составляет больше 3 млн рублей, а поступления заработной платы составляет 300 000 рублей в месяц,
  • Возврат средств составляет 1.5% на остаток баланса, при покупке на сумму от 10 тысяч,
  • Кешбэк 2% при трате денег на сумму от 70 000,
  • Возврат средств в размере 7% на остаток баланса при покупке от 100 000 рублей.

Также, к такой карте можно подключить дополнительные функции, а именно персонального менеджера, премиальное обслуживание, трансферы в аэропортах, страхование всех поездок за границу РФ и обналичивание денег в любой стране без каких-либо комиссий по действующему курсу.

По материалам кредитного портала МФО-лк.

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