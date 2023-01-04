Рыбы поступило меньше

«Питерец.ру» отмечает, что через порт Петербурга стало поступать гораздо меньше рыбы. Речь идет о поставках из других стран. Объем импорта за прошлый год сократился примерно в 2 раза.

Всего за этот период через порт Северной столицы прошло 206 тыс. тонн рыбы. Поставки в основном осуществлялись из 5 стран. В эту группу входят Фареры, Чили, Турция, Вьетнам и КНР.

Сокращение объема импорта обусловлено объективными причинами. Некоторые направления перестали работать. Так что ограничения отгрузок, сложности логистики, повышение стоимости перевозок, санкции – все это оказало влияние на экспорт рыбы.

Посмотрим, какой окажется ситуация в 2023 году. Возможно, в этой сфере произойдет некоторое улучшение.