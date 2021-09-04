Какая гадость – ваша скандинавская рыба!

«Питерец.ру» сообщает, что в следующем году появятся регулярные грузовые рейсы между Северной столицей и Владивостоком. О важности этого морского направления заявил Владимир Путин.

Такие перевозки окажутся очень выгодными для Петербурга. Эксперты отмечают, что из Владивостока может теперь поступать много рыбы. Причем рыба с Дальнего Востока гораздо качественнее скандинавской, которая сейчас наиболее распространена в Северной столице. Сразу вспоминается знаменитая фраза: «Какая гадость – ваша заливная рыба!» Только рыба здесь скандинавская, да и гадостью ее можно назвать с натяжкой. Это скорее гипербола.

Специалисты говорят, что на Дальнем Востоке добывают 80% всей нашей рыбы. Но доставлять ее в европейскую часть проблематично. Вот и отравляется хорошая продукция в Азию, а к нам приходит в минимальных количествах. После появления нового грузового направления эту проблему можно будет решить. Еще Петербург может стать важным транзитным портом.