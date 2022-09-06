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Питерец.ру » Экономика » Ветеранские организации Петербурга получат дополнительные преференции

Ветеранские организации Петербурга получат дополнительные преференции

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Ветеранские организации Петербурга получат дополнительные преференции

Петербургский парламент рассмотрит губернаторский законопроект о дополнительных мерах поддержки общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий. В частности, предлагается ввести для расчета арендной платы за помещения площадью не более 250 кв. м. коэффициент 0,001, который существенно уменьшит расходы таких организаций. Кроме того, проектом предусматривается компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, содержания помещения и услуг связи общественным объединениям петербуржцев старшего поколения, имеющим договоры безвозмездного пользования этими объектами. Также планируется компенсировать всем ветеранским организациям города затраты на пользование интернетом. Общая сумма бюджетных расходов на реализацию этих предложений оценивается примерно в 5,6 млн рублей.

– Сегодня в нашем городе работает более 120 общественных организаций, которые объединяют людей, большую часть жизни посвятивших своей стране. Они не только защищают интересы петербуржцев старшего поколения, но и вносят неоценимый вклад в развитие Петербурга. И, прежде всего, – в патриотическое воспитание молодежи. Я лично знаю многих из активных членов этих организаций. Они действительно являются примером настоящего гражданина. Их богатый жизненный опыт и ответственность не раз помогали нам принимать правильные решения. Поэтому поддержку таких объединений считаю задачей государственной важности.

Очень верно, что законопроект касается практически всех ветеранских организаций города – 98 процентов из них занимают помещения площадью менее 250 квадратных метров. Уверен, что такое предложение Губернатора обязательно будет поддержано нашим парламентом, – прокомментировал законопроект Председатель ЗС СПб Александр Бельский.

Источник: ЗАКС
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