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Питерец.ру » Статьи » Животные, ветеринария » Процедура чипирования животных в СПб

Процедура чипирования животных в СПб

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
chelseavet.ru
Процедура чипирования животных добровольна, хозяин домашнего питомца сам принимает решение, стоит ли пользоваться данной услугой или нет

Технологии развиваются, научный прогресс движется вперёд, всё новые и новые сферы жизни подвергаются цифровизации. Недавним изобретением, которое в России начинают активно использовать владельцы питомцев, является микрочип с записанным в нём индивидуальным кодом. Процедура чипирования животных добровольна, хозяин домашнего питомца сам принимает решение, стоит ли пользоваться данной услугой или нет.

Чипирование животного обязательно лишь в двух ситуациях: при вывозе четвероногого друга за границу и в случае участия питомца в международных выставках. Наличие микрочипа у животного – это гарантия того, что у него сделаны все необходимые прививки, и он принадлежит конкретному владельцу.

Чип является электронным паспортом животного, который содержит всю информацию о четвероногом любимце, а именно:

  • сведения о постоянном месте жительства животного (страна, регион);
  • информация об отличительных особенностях питомца: порода, кличка, дата рождения и др.;
  • контактные данные хозяина: ФИО владельца четвероногого друга, его номер телефона, e-mail, адрес постоянного места проживания;
  • сведения о здоровье животного (сделанные прививки, перенесённые питомцем заболевания и др.);
  • кодовый шифр, состоящий из 15 цифр, 8 из которых являются индивидуальным номером, присвоенным питомцу и занесённым в реестр электронной базы.

Как происходит чипирование домашнего питомца?

Внедрение чипа под кожу домашнего животного – это несложная хирургическая операция. Данная процедура по времени длится всего пару минут. При помощи специального шприца под холку питомца вводится капсула с микрочипом, которая в свою очередь имеет размер схожий с размером рисового зерна.

Стоит отметить тот факт, что проводить данную операцию можно только тогда, когда четвероногий друг полностью здоров. Возраст животного должен составлять 5-7 недель и более.

Процедура чипирования животного в СПб проводится в ветеринарной клинике. Именно здесь специалист проводит операцию, проверяет исправность чипа с помощью осуществления пробного сканирования, заносит данные паспорта питомца в общую базу данных.

Потеряться или сломаться чип не может. Это является его главным преимуществом. Данное устройство, введённое под кожу животного в районе холки, постепенно обволакивается соединительной тканью. Это позволяет стабилизировать местоположение микросхемы и исключить возможность её передвижения.

К другим преимуществам чипирования относятся: процедура полностью безвредна для животного, она позволяет идентифицировать «личность» питомца, даёт возможность путешествовать четвероногому другу, а также значительно облегчается поиск потерянного животного и решается спор об истинном владельце конкретного питомца.

Специалисты рекомендуют отказаться от водных процедур в течении 3-х дней после операции.

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