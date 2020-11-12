Гастроскопия — что это и как к ней подготовиться?

Одна из самых распространенных процедур, выполняемых врачами для наблюдения за верхними отделами желудочно-кишечного тракта, — это гастроскопия. Это краткое обследование также является прекрасной возможностью для гастроэнтеролога взять образцы для дальнейшей диагностики и провести гистопатологические исследования. Многие задаются вопросом, что такое гастроскопия и как к ней подготовиться. На эти вопросы отвечает данная статья, а записаться на процедуру можно на https://gastrojenterologija.klinika-abc.ru/gastroskopiya.html.

Слово гастроскопия происходит от греческого языка и представляет собой объединение слов gastrs — желудок и skopen — исследовать, наблюдать. Это исследование желудка с помощью зеркала, которое используется для осмотра его внутренних стенок и стенок пищевода. Зеркало или эндоскоп — это устройство, оснащенное небольшой лампой и оптической системой, с помощью которой врач может просматривать выбранные участки отдельных органов. Чтобы такие осмотры давали реалистичную картину здоровья пациента, к ним необходимо правильно подготовиться.

Подготовка к обследованию

Соответствующая подготовка к процедуре гастроскопии имеет ключевое значение для правильного диагноза пациента. Лицо, направленное на обследование, должно быть подробно проинформировано о том, что в день процедуры следует голодать, по крайней мере, за 8 часов до запланированного визита к гастроэнтерологу. Последний прием пищи должен быть легкоусвояемым, а за несколько дней до процедуры лучше избегать жирной, жареной и сильно обработанной пищи.

Также очень важно не принимать какие-либо пероральные препараты, жидкости (включая воду), не курить и не жевать жевательную резинку за 4-5 часов до процедуры гастроскопии. Любое, даже минимальное количество жидкости или пищи стимулирует желудочно-кишечный тракт к увеличению секреции пищеварительных соков, что, в свою очередь, может затруднить врачу задачу провести обследование и сделать из этого правильные выводы. Также стоит помнить, что перед входом в кабинет нужно удалить изо рта все украшения и брекеты.

Гастроскопия — с анестезией или без?

Пациенты часто задаются вопросом, как проходит подготовка пациента к гастроскопии в процедурном кабинете и возможна ли местная анестезия. Введение расширителя глубоко в пищевод никогда не бывает приятным и вызывает естественный рвотный рефлекс, поэтому гастрологи используют местно лидокаин, чтобы избежать этого.

Процедура гастроскопии обычно занимает около четверти часа, но анестезия горла и пищевода может длиться до 2 или 3 часов, поэтому вам не следует есть или пить какую-либо пищу, а также водить в это время машину.