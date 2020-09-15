Какой компьютерный томограф МРТ выбрать для клиники

Диагностические аппараты различаются между собой по техническим параметрам, благодаря чему качество и работоспособность проводимых исследований могут различаться. Если для конкретного исследования используется неподходящий класс аппарата, то полученный результат может быть неудовлетворительным. Этот аспект особенно важен для аппаратов компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. На сайте https://medgear.ru/katalog/mrt/ можно ознакомиться с популярными моделями МРТ, которые используются в современных клиниках.

На что обратить внимание

Медицинское радиологическое общество разработало перечень минимальных параметров, которые должны соответствовать аппаратам компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Это действительно минимальные требования, и испытания аппаратуры более низкого класса не должны иметь место. Для исследования компьютерной томографии (КТ) в области: КТ головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости, таза, конечностей, позвоночника (шейного грудного и пояснично-крестцового) как без, так и с введением контрастных веществ используется аппарат:

Спиральный аппарат с кратчайшим временем сканирования при 360° максимум 1,0 С и значением MTF 50% минимум, 5 ПЛ/см в плоскости XY, с однократным приобретением не менее 16 слоев при одном полном вращении системы «рентгеновская лампа-детекторы». Установленное и запущенное программное обеспечение для реконструкции MPR, MIP, CTA и 3D. Дополнительная рабочая консоль с установленным и запущенным программным обеспечением, адаптированным к клиническому диапазону выполняемых процедур. Автоматический шприц для подачи контрастного вещества.

Дополнительная рабочая консоль с установленным и запущенным программным обеспечением, адаптированным к клиническому спектру выполняемых процедур (включая виртуальную колоноскопию, сосудистый анализ и кардиологический анализ) используется при МРТ сердца.

Рекомендации экспертов

В случае исследования с помощью открытых систем следует обратить особое внимание, так как характеризуются низкой индукцией (низкой интенсивности) поля, что приводит к тому, что качество исследования будет ниже, что особенно важно при необходимости изучения мелких структур (например, гипофиз). Кроме того, большая часть используемых устройств уже возрастная, что еще более негативно влияет на качество исследований. В принципе, исследование с использованием открытых систем должно проводиться только тогда, когда исследование не может быть выполнено с помощью закрытой системы. Эти замечания относятся к открытым системам, предназначенным для исследований всего тела.