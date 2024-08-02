Недвижимость в Таиланде: от юридических тонкостей до выбора локации. Гид для потенциальных покупателей из России

ента новостей

17:24
Петербуржцы жалуются на YouTube
17:04
Соседнему региону 97 лет!
15:06
В деревне Большие Колпаны задержаои стрелка из пневматики по ребенку
15:00
В Совете Федерации поддержали идею создания единого органа в сфере информационной безопасности
14:48
В Петербурге со стрельбой задерживали нетрезвого водителя «Хендая»
13:45
Суд оштрафовал Google на 5 млн руб за отказ выполнить предписание Роскомнадзора
13:36
В ДТП на внешнем кольце КАД погиб пассажир «Фольксвагена»
13:30
В Пушкине задержали пятерых, устроивших драку у Колонистского пруда
13:26
В Примориском районе поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Королева
13:20
Мужчина попал в реанимацию после падения с квадроцикла на пляже «Дубки»
13:15
В Сесрорецке неадекват разбил в рейсовом автобусе лобовое стекло
09:01
Болгарскую турвизу пока оформить нельзя
08:40
Сколько денег нужно для нормальной жизни?
01:05
Евгений Кузнецов официально стал игроком СКА, кроме того петербургский клуб продлил контракт с Борной Рендуличем и перезаключил соглашение с Арсением Грицюком
00:32
Бывший волейболист «Зенита» Георг Грозер блеснул на Олимпиаде в составе сборной Германии, а Вильфредо Леон помог Польше победить Бразилию
22:46
В Киришах водитель иномарки скончался в ДТП с «Газелью»
22:42
В Приморском районе иномарка сбила двух пешеходов
16:07
В Петербурге пройдёт фестиваль классических и кастомных автомобилей и мотоциклов
13:43
В Гатчине задержали ночного стрелка из травматического пистолета
13:33
На проспекте Ветеранов задержан подозреваемый в поножовщине
13:28
В Невском районе пьяный мужчина напал на сотрудника "Скорой помощи"
13:22
В Петербурге полицейские со стрельбой тормозили неодекватного водителя погрузчика
12:20
Что с региональным маткапиталом?
11:48
Неаттестованных экскурсоводов начнут штрафовать
11:04
Лучше всего торговать в СПб
10:24
В Колпино задержали мужчину, стрелявшего на детской площадке
10:16
Минпромторг попросили поддержать запрет на импортную технику для госкомпаний
09:23
Петербург попал в топ-5 по автокредитам
02:13
Баскетбол на Олимпиаде – 2024: Канада досрочно вышла в плей-офф, Япония добилась овертайма с Францией, а Германия победила Бразилию
02:06
На Караевской улице в ДТП пострадал мотоциклист
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Путешествия » Недвижимость в Таиланде: от юридических тонкостей до выбора локации. Гид для потенциальных покупателей из России

Недвижимость в Таиланде: от юридических тонкостей до выбора локации. Гид для потенциальных покупателей из России

0
18
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
phuketsilkproperties.com
Правовые аспекты покупки недвижимости в Таиланде для иностранцев. Обзор популярных регионов и основных этапов оформления сделки.

Королевство Таиланд притягивает путешественников со всего мира. Пляжи с белоснежным песком, изумрудные джунгли и древние храмы создают неповторимую атмосферу. Неудивительно, что многие задумываются о приобретении здесь второго дома или постоянного жилья.

Однако покупка недвижимости в чужой стране - серьезный шаг, требующий тщательного анализа. Разберемся в особенностях рынка жилья Таиланда и нюансах, которые важно учесть потенциальному покупателю.

Правовые аспекты: что разрешено иностранцам

Законодательство Таиланда накладывает ряд ограничений на приобретение недвижимости нерезидентами. Иностранцы не могут владеть землей, но имеют право покупать квартиры и кондоминиумы.

При этом доля иностранных собственников в одном жилом комплексе не должна превышать 49%. Это правило защищает интересы местных жителей и помогает сохранить национальную идентичность районов.

Покупка дома возможна только путем долгосрочной аренды земли - обычно на 30 лет с возможностью продления. Альтернативный вариант - регистрация тайской компании, которая может владеть землей. Однако в этом случае иностранцу разрешено иметь не более 49% акций.

Выбор локации: от шумного Бангкока до тропических островов

Таиланд предлагает широкий выбор мест для проживания - от оживленных мегаполисов до уединенных пляжных курортов. При выборе локации стоит учитывать несколько факторов:

  • цель покупки (для проживания или инвестиций);
  • предпочитаемый климат и образ жизни;
  • развитость инфраструктуры;
  • транспортная доступность;
  • перспективы роста стоимости недвижимости.

Популярные у иностранцев варианты включают:

  • Бангкок - деловой и культурный центр страны;
  • Пхукет - крупнейший остров с развитой туристической инфраструктурой;
  • Паттайя - курортный город на восточном побережье;
  • Самуи - тропический остров в Сиамском заливе;
  • Хуа Хин - спокойный курорт, популярный у пенсионеров.

Каждый регион имеет свои преимущества и недостатки. Важно заранее посетить выбранное место и пожить там некоторое время, чтобы составить полное впечатление.

Процесс покупки: от поиска до оформления

Приобретение недвижимости в Таиланде - многоэтапный процесс, требующий внимания к деталям. Ключевые шаги включают:

  1. Выбор объекта и проверка документов.
  2. Заключение предварительного договора.
  3. Внесение депозита (обычно 10-20% от стоимости).
  4. Проведение Due Diligence.
  5. Подписание основного договора купли-продажи.
  6. Оплата оставшейся суммы и регистрация права собственности.

Рекомендуется привлечь опытного юриста для сопровождения сделки. Это поможет избежать возможных рисков и убедиться в чистоте документов.

Важно помнить о дополнительных расходах, таких как налоги, сборы и комиссии. Они могут составить до 6-7% от стоимости недвижимости.

Покупка жилья в Таиланде открывает новые возможности для отдыха, инвестиций или смены образа жизни. При грамотном подходе и соблюдении всех юридических тонкостей этот шаг может стать началом увлекательного путешествия в мир тропической экзотики и азиатской культуры.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-07-2024, 23:29
Покупка недвижимости на Пхукете: ключевые моменты для российских инвесторов
15-04-2024, 00:32
Недвижимость на Северном Кипре: гармония инвестиций, уникального образа жизни и культурного наследия
10-10-2019, 15:08
Как купить квартиру у моря
5-10-2020, 13:47
Как правильно выбрать и купить квартиру в новостройке
14-08-2023, 13:33
Очарование Таиланда для туристов
29-06-2024, 09:52
Выбор квартиры в новостройке: от локации до планировки – ключевые аспекты для принятия взвешенного решения

Происшествия на дорогах

0
117
Вчера, 13:36
В ДТП на внешнем кольце КАД погиб пассажир «Фольксвагена»
0
102
Вчера, 13:20
Мужчина попал в реанимацию после падения с квадроцикла на пляже «Дубки»
0
148
31-07-2024, 22:46
В Киришах водитель иномарки скончался в ДТП с «Газелью»
0
118
31-07-2024, 22:42
В Приморском районе иномарка сбила двух пешеходов
Наверх