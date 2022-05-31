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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Иностранные языки » Преподавание и перевод: на чем остановить выбор?

Преподавание и перевод: на чем остановить выбор?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Расскажем о различиях в преподавательской и переводческой деятельности, о возможности совмещать репетиторство и работу устным или письменным переводчиком.

Многие выпускники вузов, получившие образование по специальности “перевод и переводоведение” или “лингвистика”, задумываются о том, кем работать после окончания альма-матер. Влиться в переводческую деятельность сложно без портфолио, рекомендаций и опыта. Заняться же репетиторством еще в университете значительно проще, это факт. Как же определиться с видом деятельности, расскажем далее.

Совмещаем перевод и преподавание

В одном любопытном интервью на сайте питерского бюро переводов практикующий устный переводчик поделился мнением насчет совмещения преподавания и переводческого ремесла. По словам специалиста, в регионах устный перевод не так востребован, как в столицах, из-за чего приходится находить новые пути заработка, в том числе зарабатывать на преподавании, репетиторстве.

Давать частные уроки многие студенты начинают задолго до выпуска, т. к. на это действительно есть спрос, а цены на урок от будущего выпускника ниже - людям выгоднее заниматься со студентами, чем с состоявшимися преподавателями. Не всегда заказчики занятий по иностранному языку смотрят на опыт, уровень образования или любые другие подтверждения квалификации специалиста. Поэтому препятствий к началу этой деятельности меньше.

По-другому дело обстоит с переводом. Стать, например, устным переводчиком тяжелее, как минимум морально. Выпускник чувствует большую ответственность, боится даже попробовать себя на таком поприще. К тому же не каждое бюро готово взять к себе неопытного переводчика.

Преподавание – это призвание

Нельзя сказать, что опыт крайне необходим только в переводе. Хороший преподаватель формируется не сразу, более того, к этому должна быть определенная предрасположенность, связанная с развитием таких качеств характера, как терпение и толерантность, внимательность к деталям, умение расположить к себе учеников – харизма, умение заинтересовать.

Из-за нехватки некоторых качеств многие репетиторы все-таки отказываются от этой деятельности. При качественной подготовке к занятию, которая занимает много времени, преподаватель сталкивается с учениками, у которых нет мотивации и желания заниматься языком. Пробудить у учащихся интерес, увлечь предметом в такой ситуации жизненно необходимо, а если репетитор или преподаватель этого сделать не может, такие занятия вгоняют его в депрессию…

Хочу работать переводчиком

Поработав преподавателями, часть специалистов пробуют себя в письменном переводе. Работу находят либо в бюро, либо на биржах, где непосредственного контакта с людьми в процессе работы меньше. Это оказывается преимуществом для одних и неприятной издержкой производства для других. Да, в письменном переводе больше взаимодействия происходит с компьютером, cat-программами, словарями. Кому-то становится скучно и тяжело находиться в изоляции (по большей части это касается фрилансеров), но в этом есть некоторая свобода, в том числе и в формировании графика работы.

Другой путь — устный перевод, здесь общения предостаточно. Но у многих переводчиков возникает новый стресс из-за большой ответственность во время «публичного выступления» перед участниками переговоров или конференций при последовательном переводе и сильное напряжение от концентрации внимания во время синхронного перевода. Еще один нюанс, о котором уже шла речь, трудно найти стабильный заработок, работая только устным переводчиком в маленьком городке, куда редко заезжают иностранцы. В любом случае каждому выпускнику придется сделать тот или иной выбор в профессии.

Если вы решите заняться устным переводом, обязательно ознакомьтесь с информацией о нюансах работы синхронного и последовательного переводчиков (можно прочитать здесь).

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