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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Окна » Современные окна ПВХ: их эксплуатация, основные достоинства и недостатки

Современные окна ПВХ: их эксплуатация, основные достоинства и недостатки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Все чаще в многоэтажных и частных жилых домах можно встретить пластиковые окна вместо деревянных

Все чаще в многоэтажных и частных жилых домах можно встретить пластиковые окна вместо деревянных, и такая тенденция с каждым годом становится все более заметной, а появилась она из-за достоинств таких окон.

На сегодняшний день окна ПВХ получили столь огромную популярность, что уже практически вытеснили собой деревянные конструкции. В новых многоэтажных жилых домах их устанавливают изначально, владельцы же старых квартир стараются повсеместно произвести замену на пластик. Заказать качественные окна пвх в Минске можно на https://oknovdom.by/.

Однако, прежде чем делать свой выбор, было бы неплохо разобраться, какие плюсы имеют такие окна и какие «подводные камни» могут появиться при их установке.

К их достоинствам, в первую очередь, относятся долговечность и простота ухода за конструкцией, они абсолютно герметичны и не требуют ежегодной покраски либо обновления цвета, отличаются неплохими звуко- и теплоизоляционными свойствами, а что касается утилизации отходов при производстве таких окон, то они также не вызывают проблем.

Благодаря отличным показателям по герметичности, устанавливать окна ПВХ можно в регионах с абсолютно любыми климатическими условиями: ни влага, ни ветер, ни холод в помещение через них не просочатся. А для правильного ухода за конструкцией необходимо будет несколько раз в месяц протирать их мягкой, влажной тряпочкой.

Еще одним плюсом стала возможность выбора цветовой гаммы окна. Только белые расцветки ушли в прошлое, и теперь можно выбирать не просто гладкую поверхность, но и имитирующую дерево и т.п. То же самое касается и стекла, все чаще выбор вместо обычных стал падать на зеркальные, тонированные, иногда узорчатые и многие другие разновидности.

Что же касается недостатков, то их не так уж и много.

Во-первых, они касаются разного рода поломок. Сам пластик в случае повреждений и стеклопакеты могут быть только заменены на новые, отремонтировать их не удастся.

Во-вторых, окна ПВХ не поддерживают в помещении идеальный микроклимат. Их особая герметичность, с одной стороны, полезна, с другой - создает эффект парника в комнате. Хотя эта проблема решается постоянным проветриванием помещений.

В-третьих, у пластиковых окон достаточно большой коэффициент расширения. В отличие от деревянных, они слишком чувствительны к температурным отклонениям, в жару такие окна сильно расширяются, а в холод, наоборот, сужаются.

С последним недостатком вполне можно мириться, и в большинстве случаев он практически незаметен невооруженному глазу. А первых двух легко избежать, если правильно эксплуатировать конструкцию.

Во всем же остальном пластиковые окна превосходят своих конкурентов во много раз: надежностью, долговечностью, удобством использования и многими другими показателями качества.

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