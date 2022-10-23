Приемка квартиры в новостройке: как покупателю защитить свои интересы

Благодаря комплексной проверке недвижимого объекта перед подписанием акта приема-передачи покупатели могут обезопасить себя от лишних финансовых затрат. Это связано с тем, что большая часть сдаваемых застройщиками квартир имеет дефекты, которые обнаруживаются при их детальном обследовании. Приемка квартиры в новостройке независимым экспертом позволит своевременно выявить скрытые дефекты, зафиксировать недоработки и указать их в смотровом листе. Заказать проведение приемки квартир в Санкт-Петербурге можно компании «Ситипроф», которая работает в этой сфере более 10 лет.

Что надо знать о приемке квартиры

В экспертном заключении указывается список дефектов и допустимые значения в соответствии с техническими регламентами и СНиП, рассчитываются отклонения. Покупателям жилья следует помнить, что при подписании акта приема-передачи они соглашаются с отсутствием претензий, поэтому все обнаруженные в дальнейшем ошибки им придется устранять за собственный счет.

Самостоятельное обследование не является особо эффективным, так как большинство дефектов из-за недостатка опыта у покупателя обнаружить не удается. Это могут быть неисправности в работе вентиляционной системы, неработающие розетки, выключатели или автоматы, несоответствие площадей проектным данным, превышение радиационного или электромагнитного фона.

Как эксперты выполняют приемку квартиры

В задачи независимого эксперта входит детальное обследование каждого метра площади квартиры. В ходе комплексной проверки выполняется:

Детальный осмотр квартиры с целью обнаружения дефектов стен, полов, потолков, входных и межкомнатных дверей, перегородок, всех инженерных систем, окон, балконных блоков.

Оценка качества черновой, предчистовой, чистовой отделки, малярных работ, укладки плитки, напольного покрытия, поклейки обоев.

Замеры площади всех помещений, высоты потолков, проверка горизонтальности и вертикальности всех поверхностей и сравнение фактических показателей с проектными.

По итогам проведения обследования составляется дефектная ведомость, в которой фиксируются все нарушения. При необходимости специалисты проконсультируют по любым вопросам и дадут рекомендации для привлечения застройщика к ответственности.

Такой подход покупателя к приемке квартиры позволяет ему рассчитывать на то, что он приобретает теплое, уютное, безопасное жилье, соответствующее всем строительным нормам и техническим регламентам. Если застройщик отказывается устранять выявленные нарушения, специалистами проводится приемка квартиры специалистом НОПРИЗ (Национального объединения проектировщиков и изыскателей).