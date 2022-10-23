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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Новостройки » Приемка квартиры в новостройке: как покупателю защитить свои интересы

Приемка квартиры в новостройке: как покупателю защитить свои интересы

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
pxhere.com
Что надо знать о приемке квартиры

Благодаря комплексной проверке недвижимого объекта перед подписанием акта приема-передачи покупатели могут обезопасить себя от лишних финансовых затрат. Это связано с тем, что большая часть сдаваемых застройщиками квартир имеет дефекты, которые обнаруживаются при их детальном обследовании. Приемка квартиры в новостройке независимым экспертом позволит своевременно выявить скрытые дефекты, зафиксировать недоработки и указать их в смотровом листе. Заказать проведение приемки квартир в Санкт-Петербурге можно компании «Ситипроф», которая работает в этой сфере более 10 лет.

Что надо знать о приемке квартиры

В экспертном заключении указывается список дефектов и допустимые значения в соответствии с техническими регламентами и СНиП, рассчитываются отклонения. Покупателям жилья следует помнить, что при подписании акта приема-передачи они соглашаются с отсутствием претензий, поэтому все обнаруженные в дальнейшем ошибки им придется устранять за собственный счет.

Самостоятельное обследование не является особо эффективным, так как большинство дефектов из-за недостатка опыта у покупателя обнаружить не удается. Это могут быть неисправности в работе вентиляционной системы, неработающие розетки, выключатели или автоматы, несоответствие площадей проектным данным, превышение радиационного или электромагнитного фона.

Как эксперты выполняют приемку квартиры

В задачи независимого эксперта входит детальное обследование каждого метра площади квартиры. В ходе комплексной проверки выполняется:

  • Детальный осмотр квартиры с целью обнаружения дефектов стен, полов, потолков, входных и межкомнатных дверей, перегородок, всех инженерных систем, окон, балконных блоков.
  • Оценка качества черновой, предчистовой, чистовой отделки, малярных работ, укладки плитки, напольного покрытия, поклейки обоев.
  • Замеры площади всех помещений, высоты потолков, проверка горизонтальности и вертикальности всех поверхностей и сравнение фактических показателей с проектными.

По итогам проведения обследования составляется дефектная ведомость, в которой фиксируются все нарушения. При необходимости специалисты проконсультируют по любым вопросам и дадут рекомендации для привлечения застройщика к ответственности.

Такой подход покупателя к приемке квартиры позволяет ему рассчитывать на то, что он приобретает теплое, уютное, безопасное жилье, соответствующее всем строительным нормам и техническим регламентам. Если застройщик отказывается устранять выявленные нарушения, специалистами проводится приемка квартиры специалистом НОПРИЗ (Национального объединения проектировщиков и изыскателей).

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