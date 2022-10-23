Зачем проводится приемка квартиры в новостройках Новосибирска

Не все покупатели жилья уделяют должное внимание проверке объекта при заселении в новую квартиру. Отсутствие качественной проверки объекта приводит к негативным последствиям в виде заселения в жилье, которое абсолютно не соответствует строительным требованиям и нормам безопасности, проектным данным. Чтобы этого не случилось, организуется приемка квартиры в новостройке, причем проводится она до момента подписания акта приема-передачи жилья. Выполнить ее смогут независимые эксперты компании «СитиПроф», которые выполнят все необходимые работы на объекте, выявят недостатки и дефекты, зафиксируют их в ведомости.

Порядок и цели проведения приемки квартиры

Для выполнения проверки специалист договаривается с заказчиком о встрече в удобное время и приезжает на объект для проведения полноценного обследования помещений:

Контроль горизонтальности и вертикальности всех поверхностей.

Проверка функционирования всех инженерных коммуникаций – радиаторов отопления на правильность установки и наличие мест протечек, трубопроводной системы, электрики и электрических приборов, вентиляции, водоснабжения.

Контроль соответствия данных в плане фактическим показателям.

Детальная проверка качества внутренней отделки. Проверяется качество поклейки обоев, укладки плитки, монтажа дверей, окон, плинтусов, установки сантехнических приборов, отделки подоконников и откосов и др.

Эксперты знают все технические регламенты, имеют богатый практический опыт в выявлении явных и скрытых дефектов, которые неопытный покупатель квартиры может не заметить.

Полученные результаты будут зафиксированы в дефектной ведомости, до ее получения подписывать акт приемки-передачи не рекомендуется.

Плюсы обращения в «Ситипроф» в Новосибирске

Заказчики очень экономят время, так как им не потребуется заниматься изучением технических регламентов, строительных норм, приобретать строительные инструменты для проведения обследования, изучать допуски для самостоятельной проверки.

Наличие дефектной ведомости является гарантией привлечения застройщика к ответственности. Покупатель квартиры вправе запросить у застройщика исправления выявленных недоработок за собственный счет и в строго обозначенные сроки. Также это позволяет требовать от компании-застройщика материальной компенсации или снижения стоимость недвижимого объекта.

Есть возможность проведения срочной приемки, уже в день обращения.

Приемка квартиры без отделки и с отделкой сопровождается консультацией специалиста по любым вопросам, получением эффективных рекомендаций для привлечения застройщика к ответственности.