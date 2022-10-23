Зачем проводится приемка квартиры в новостройках Новосибирска

Не все покупатели жилья уделяют должное внимание проверке объекта при заселении в новую квартиру. Отсутствие качественной проверки объекта приводит к негативным последствиям в виде заселения в жилье, которое абсолютно не соответствует строительным требованиям и нормам безопасности, проектным данным. Чтобы этого не случилось, организуется приемка квартиры в новостройке, причем проводится она до момента подписания акта приема-передачи жилья. Выполнить ее смогут независимые эксперты компании «СитиПроф», которые выполнят все необходимые работы на объекте, выявят недостатки и дефекты, зафиксируют их в ведомости.
Порядок и цели проведения приемки квартиры
Для выполнения проверки специалист договаривается с заказчиком о встрече в удобное время и приезжает на объект для проведения полноценного обследования помещений:
- Контроль горизонтальности и вертикальности всех поверхностей.
- Проверка функционирования всех инженерных коммуникаций – радиаторов отопления на правильность установки и наличие мест протечек, трубопроводной системы, электрики и электрических приборов, вентиляции, водоснабжения.
- Контроль соответствия данных в плане фактическим показателям.
- Детальная проверка качества внутренней отделки. Проверяется качество поклейки обоев, укладки плитки, монтажа дверей, окон, плинтусов, установки сантехнических приборов, отделки подоконников и откосов и др.
Эксперты знают все технические регламенты, имеют богатый практический опыт в выявлении явных и скрытых дефектов, которые неопытный покупатель квартиры может не заметить.
Полученные результаты будут зафиксированы в дефектной ведомости, до ее получения подписывать акт приемки-передачи не рекомендуется.
Плюсы обращения в «Ситипроф» в Новосибирске
- Заказчики очень экономят время, так как им не потребуется заниматься изучением технических регламентов, строительных норм, приобретать строительные инструменты для проведения обследования, изучать допуски для самостоятельной проверки.
- Наличие дефектной ведомости является гарантией привлечения застройщика к ответственности. Покупатель квартиры вправе запросить у застройщика исправления выявленных недоработок за собственный счет и в строго обозначенные сроки. Также это позволяет требовать от компании-застройщика материальной компенсации или снижения стоимость недвижимого объекта.
- Есть возможность проведения срочной приемки, уже в день обращения.
Приемка квартиры без отделки и с отделкой сопровождается консультацией специалиста по любым вопросам, получением эффективных рекомендаций для привлечения застройщика к ответственности.