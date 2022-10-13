Спросу на квартиры в Алании нет ни конца ни края

Турецкая недвижимость всегда была востребована среди иностранцев, но если раньше дома и квартиры в Турции приобретались в большей мере для проведения отдыха, то сейчас тенденции кардинально изменились. Иностранные граждане активно покупают апартаменты в Алании, Анталии, Стамбуле и других городах республики для переезда на ПМЖ, получения вида на жительство и гражданства, а также с инвестиционной целью. Раскроем все причины высокого спроса на турецкое жилье подробнее.

Немного статистических данных

За первые 8 месяцев текущего года было заключено более 2 млн сделок купли-продажи недвижимого имущества в Турции. В Министерстве окружающей среды и урбанизма сообщают, что за период с 1.01.2022 по 31.08.2022 количество проданных объектов составило 2 137 670, включая земельные участки и коммерческие помещения. В результате чего налоговый доход Турецкой Республики составил 24,5 млрд лир.

Число завершенных сделок в августе выросло на 40%, по сравнению с июлем. И спрос не просто не уменьшается, а продолжает расти невероятными темпами. Июльский спад был обусловлен исключительно сезонным затишьем, связанным с периодом отпусков и продолжительным праздником – Курбан Байрамом.

В этом году рейтинг иностранных покупателей возглавили россияне, которые раньше занимали третье место и уступали первые два иранцам и иракцам. Так, в августе граждане РФ приобрели 1 238 объектов, а общее количество сделок с иностранцами составило 5 237.

Среди регионов Турции самый высокий спрос на недвижимость зафиксирован на Анталийском побережье (Анталия, Алания, газипаша) – 814 продаж. Второе место занял Стамбул – 750 сделок.

Если провести аналогию с тем же периодом предыдущего года (январь–август), в этом году количество продаж увеличилось на 44,6%, из которых +17,7% пришлось на жилую недвижимость. А доля жилья от застройщиков составила 31,7%.

Очевидно, что цифры подтверждают выгодность инвестиций в недвижимость Турции.

Чем привлекает иностранных инвесторов Алания

По сравнению с крупными мегаполисами, Алания сравнительно комфортнее для проживания. Здесь более спокойная обстановка, меньше туристов, а цены на недвижимость ощутимо приятнее. Так, недорогие квартиры в Алании можно приобрести от €55 000–60 000, причем в непосредственной близости от моря и в таких инвестиционно привлекательных районах, как Авсаллар и Газипаша.

Местный рынок недвижимости достаточно вариативен и предлагает объекты на любой вкус и бюджет. Среди обширного количества апартаментов встречаются инвестиционно привлекательные предложения как в секторе вторички, так и первички.

Вторичное жилье обычно покупают те, кто не готов ждать окончания строительства и желает заселиться без промедления. Желающие сэкономить на покупке, в свою очередь, предпочитают инвестировать в строящийся объект. Так, квартиры в Аланье от застройщика на этапе котлована можно приобрести на ⅓ дешевле от их рыночной стоимости. А затем, после сдачи ЖК в эксплуатацию, приобретенные апартаменты можно выгодно перепродать.

Безусловно, многие, кто инвестирует в сектор недвижимости с перспективой на долгосрочную прибыль, не спешат с перепродажей. Почему? Потому что цены на дома и квартиры в Турции демонстрируют стабильный рост, а за последний год они увеличились более, чем в 2 раза. Куда выгоднее сдавать жилье в аренду, а через 3–4 года перепродать с двух–, а то и трехразовой наценкой.

Тем более, учитывая нынешнее стремление иностранцев к получению турецкого гражданства за инвестиции в недвижимость. Согласно условиям инвестиционной программы, если стоимость одного или нескольких объектов суммарно достигает $400 000, иностранному гражданину предоставляется возможность оформить подданство республики в течение 4–6 месяцев. Причем никаких тестов и экзамен на знание турецкого языка не требуется.

И поскольку для того, чтобы сохранить гражданство Турции, недвижимость нельзя продавать в течение трех лет, очевидно, что никто и не спешит со спекулятивным заработком. Те, кто хоть мало-мальски разбирается в инвестиционном потенциале и перспективах турецкого Средиземноморья, стремятся здесь обосноваться на постоянной основе и зачастую приобретают один объект для собственного проживания, другой – под сдачу в аренду или для перепродажи.

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