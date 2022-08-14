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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Коммерческая недвижимость » Почему 50 процентов туристов решают купить недвижимость в Турции

Почему 50 процентов туристов решают купить недвижимость в Турции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
skyturkproperty.com
Турецкая Республика – невероятно красивая страна с богатым историческим наследием и благоприятными климатическими условиями. Солнечная Турция привлекает

Турецкая Республика – невероятно красивая страна с богатым историческим наследием и благоприятными климатическими условиями. Солнечная Турция привлекает иностранцев со всего мира, в том числе и граждан стран СНГ. Проведя здесь отпуск однажды, многие из них принимают решение обзавестись собственностью в этой гостеприимной курортной стране.

Покупая недвижимость в Турции, иностранец открывает для себя ряд новых возможностей и может рассчитывать на интересные инвестиционные перспективы. Турецкие дома и квартиры обладают высокой ликвидностью и приносят собственникам немалый доход. Помимо этого, покупка недвижимости является основанием для получения вида на жительство или гражданства в Турции, в зависимости от стоимости объекта.

Недвижимость в Турции

Инвестиционная привлекательность турецкой недвижимости

Недвижимость в Турции – это надежный и ценный актив, способный быстро окупаться. С каждым годом ценность турецкого жилья стремительно увеличивается, и только за последний год жилые объекты на территории республики подорожали на 170%. Тенденция растущих цен положительно сказывается на доходах собственников апартаментов в Турции.

А если приобрести недвижимость на ранних этапах строительства, ее инвестиционная привлекательность возрастает в значительной мере. На стадии заливки фундамента стоимость квартир на 30–40% ниже рыночной цены. Инвестируя в недвижимость на этапе котлована, покупатель получает возможность заработать ⅓ от вложенной суммы сразу после сдачи жилого комплекса в эксплуатацию.

Особенно высокий инвестиционный потенциал у объектов, расположенных в молодых районах. В таких локациях цены на недвижимость сохраняются пока еще на достаточно привлекательном уровне, но с развитием инфраструктуры будут расти, причем в геометрической прогрессии.

Не менее популярный вид заработка на недвижимости в Турции – арендный бизнес. Многие собственники сдают свое имущество в аренду и получают хороший доход. Доходность от краткосрочной сдачи жилья составляет 8–12%, от долгосрочной – 6–8%.

Таким образом, иностранец может проводить отпуск в собственных апартаментах в Турции, а на время своего отсутствия сдавать жилплощадь в аренду.

Недвижимость в Турции

Получение ВНЖ и гражданства

Покупка недвижимости в Турецкой Республике является основанием для получения вида на жительство. Однако стоит учитывать один важный момент. Если стоимость недвижимого имущества будет ниже $75 000 – в крупных городах, или $50 000 – в небольших, ВНЖ будет иметь статус туристического, и оформить в дальнейшем гражданство вы не сможете.

Чтобы получить долгосрочный вид на жительство, необходимо соблюсти инвестиционный минимум. Через 5 лет проживания в Турции с икаметом можно претендовать на гражданство. Для этого понадобится зарегистрироваться по адресу приобретенной квартиры, а также сдать экзамен на знание турецкого языка.

Если сумма инвестиций в сектор недвижимости достигает $400 000 по кадастровой оценке, вы вправе получить турецкое гражданство в течение 4–6 месяцев. Причем в этом случае никаких языковых экзаменов не требуется, и процедура занимает гораздо меньше времени.

Получение ВНЖ и гражданства, в свою очередь, открывает новые возможности для иностранцев, включая безвизовый режим, упрощенные условия при покупке автомобиля, доступ к медицинскому обслуживанию по страховке, бесплатное обучение в государственных школах и т. д.

Подобрать апартаменты в Турции вы можете с помощью специалистов по недвижимости, которые в совершенстве знают турецкие законодательство и язык и могут обеспечить юридическое сопровождение на всех этапах сделки купли-продажи. Лицензированное агентство недвижимости Sky Turk Property подберет для вас объект в солнечной Турции с учетом ваших требований и пожеланий, а также поможет оформить все документы правильно.

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