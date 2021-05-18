Выбор новостроек по районам Питера – где в СПб жить хорошо?

Традиционно считается, что самые престижные локации в СПб – это центр и прилегающие территории. Однако количество свободных участков здесь ограничено, поэтому застройщики все чаще обращают внимание на другие места мегаполиса. При покупке жилья выбор новостроек по районам Питера лучше делать с учетом их перспективности. Важно рассматривать не только качества и характеристики дома, но и развитие окружающей местности – куда выгоднее вкладывать капитал, чтобы приумножить его в дальнейшем.

Локации с хорошей инфраструктурой

Качество жизни петербуржцев во многом определяет инфраструктура, поэтому оптимально покупать недвижимость в локациях с большим количеством социальных объектов. К таковым относят Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский районы. Не менее развитыми считаются петербургские «спальники» – Калининский, Невский. Тут меньше достопримечательностей, но есть много образовательных учреждений, поликлиник, магазинов и парков, что делает их особенно привлекательными для семейств с детьми.

Самые застраиваемые районы

Наибольшее число новостроек в последние годы появляется в трех петербургских районах:

Выборгском;

Московском;

Приморском.

Строительство жилых зданий здесь ведется одновременно с развитием социально-развлекательной инфраструктуры, а новые комплексы быстро становятся уютными спальными кварталами, в которые выгодно вкладывать средства. С увеличением количества жителей число социальных объектов будет только расти, что свидетельствует в пользу перспективности местности и ее привлекательности для покупателей.

Преимущества периферии

Согласно статистике, молодежь обычно отдает предпочтение тем районам, которые отличает развитое инфраструктурное окружение, обилие парков и дороги без пробок. Таким критериям полностью соответствуют пригороды Санкт–Петербурга – Ленсоветовский, Шушары, Кудрово, Мурино, Девяткино. Интерес к периферии подогревается низкими ценами на квадратные метры и планами девелоперов по дальнейшему социальному развитию. Пригороды постепенно обзаводятся станциями метро, новыми автодорогами, торговыми и образовательными объектами, поэтому уже скоро смогут конкурировать с центром.

Таким образом, покупка жилья во многом определяется предпочтениями будущих новоселов и требует грамотного подхода к выбору расположения комплекса.