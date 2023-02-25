Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источников

ента новостей

20:58
«Зенит» разгромил ульяновскую «Волгу» в Кубке России, но в Вендела кинули банан
14:18
В Ленобласти по горячим следам задержали студента, ударившего ножом своего оппонента
13:48
В Петербурге задержали мужчину за покушение на убийство
13:15
"Сегодня утопаем в снегу и никого": петербуржцы возмущены отсутствием коммунальщиков в праздничные выходные
11:49
В Петербурге 4-летний мальчик врезался в дерево на ватрушке
11:42
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю школьницу
11:39
В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку
07:23
Бразильцам выдали российские пасторта
07:21
Полтавченко – 70
07:19
Ждем туристов из Китая
20:48
Бразильские футболисты Зенита Малком и Клаудиньо получили российское гражданство
18:33
В Ленобласти на выходных ожидается метель и снег
18:27
В Петербурге открылась выставка «Украина. На переломах эпох»
18:08
В Мурино прорвало водопровод и затопило улицу
18:06
Беглов снова поговорил о важности поддержки СВО на фоне отсутствия реальной помощи от Смольного
15:18
У метро «Гостиный Двор» мужчина дважды выстрелил в сотрудника ОМОН
15:00
В Луге задержали поджигателей автомобиля
14:55
В Парголово задержали мужчину, напавшего на охранника поликлиники
13:16
В Ленобласти в ДТП пострадали двое детей
13:11
Раненый в Петербурге сотрудник ОМОН Росгвардии будет награждён
12:18
В Петербурге наградили росгвардейцев-водителей, отличившихся в ходе специальной военной операции
11:49
В парке Петергофа поймали вооруженную женщину
09:52
Они хотят работать по вечерам
09:50
Как отнеслись к словам Путина
09:38
Сколько нужно мужчинам?
14:38
На площади Восстания прошла церемония возложения цветов в честь Дня защитника Отечества
14:37
Полицейские задержали лихача, объезжавшего «пробку» по тротуару
12:41
В Мурино задержан задержан вор-карманник
11:20
Во Всеволожске пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч рублей
11:11
В Петербурге подозревают в развратных действиях с несовершеннолетней
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источников

Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источников

0
14
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
gklab.ru
Каждое предприятие, загрязняющее атмосферный воздух, обязано организовать контроль загрязнений

Каждое предприятие, загрязняющее атмосферный воздух, обязано организовать контроль загрязнений и ежегодно вносить в бюджет экологические платежи для компенсации причиняемого природе вреда. Чтобы определить объемы выбросов и их качественно-количественный состав, необходимо проводить процедуру инвентаризации.

Какими могут быть источники выбросов

Инвентаризация выбросов в атмосферу и их источников обязательна для всех хозяйствующих субъектов, деятельность которых загрязняет атмосферу. Даже если у организации всего одна печь или котел в котельной, она обязана провести эту процедуру в установленном порядке и подготовить соответствующий отчет.

Все источники проникновения химических примесей в воздух принято делить на несколько групп:

  • стационарные и передвижные. До недавнего времени требовалось проводить инвентаризацию только для первой категории, однако с марта 2022 года вступили в силу изменения законодательства. Теперь даже передвижные источники, к которым относится транспорт и спецтехника, должны быть зафиксированы в отчетности;
  • организованные и неорганизованные. К первому типу относится оборудование, у которого есть устройства дымоудаления, позволяющие подсчитать конкретный объем загрязняющих веществ. Ко второму относят открытые объекты, такие как пилорамы, сварочные посты, автостоянки и т. д. Отсутствие специальных труб не позволяет точно подсчитать объемы негативного воздействия на природу.

Как проводится исследование

Чтобы инвентаризовать источники загрязнений, предприятие может задействовать силы собственного экологического отдела или обратиться в стороннюю организацию. Составляется план-схема, где отображаются все объекты, от которых загрязнения поступают в атмосферный воздух. Каждому из них присваивается отдельный номер.

Для каждого проводится отбор проб воздуха, которые анализируются в лабораторных условиях. По результатам протоколов исследований заполняется отчет, в котором фиксируется вся информация о природопользователе и объемах загрязнения атмосферы.

Результаты этой процедуры будут использоваться при присвоении новому предприятию категории НВОС, при разработке проекта ПДВ, установлении границ санитарной зоны, а также при заполнении различных видов отчетности. Если в технологических процессах на предприятии будут введены какие-либо изменения, процедуру придется проводить повторно с заполнением нового отчета.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-04-2016, 08:49
Проблема загрязнения окружающей среды
1-03-2018, 18:47
Предприятиям Петербурга придется сократить количество вредных выбросов
26-02-2013, 08:40
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» потратили на экологию 56,7 млн рублей
3-06-2018, 13:57
Экологическое проектирование
26-02-2019, 09:32
Откуда взялся желтый налет?
23-07-2013, 16:43
Стартует общегородская акция «Народная инвентаризация»

Происшествия на дорогах

0
142
Сегодня, 11:42
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю школьницу
0
111
Сегодня, 11:39
В Невском районе иномарка сбила 17-летнюю студентку
0
200
23-02-2023, 11:06
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего подростка
0
239
22-02-2023, 10:27
На Васильевском острове внедорожник насмерть сбил женщину
Наверх