Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источников

Каждое предприятие, загрязняющее атмосферный воздух, обязано организовать контроль загрязнений и ежегодно вносить в бюджет экологические платежи для компенсации причиняемого природе вреда. Чтобы определить объемы выбросов и их качественно-количественный состав, необходимо проводить процедуру инвентаризации.

Какими могут быть источники выбросов

Инвентаризация выбросов в атмосферу и их источников обязательна для всех хозяйствующих субъектов, деятельность которых загрязняет атмосферу. Даже если у организации всего одна печь или котел в котельной, она обязана провести эту процедуру в установленном порядке и подготовить соответствующий отчет.

Все источники проникновения химических примесей в воздух принято делить на несколько групп:

стационарные и передвижные. До недавнего времени требовалось проводить инвентаризацию только для первой категории, однако с марта 2022 года вступили в силу изменения законодательства. Теперь даже передвижные источники, к которым относится транспорт и спецтехника, должны быть зафиксированы в отчетности;

организованные и неорганизованные. К первому типу относится оборудование, у которого есть устройства дымоудаления, позволяющие подсчитать конкретный объем загрязняющих веществ. Ко второму относят открытые объекты, такие как пилорамы, сварочные посты, автостоянки и т. д. Отсутствие специальных труб не позволяет точно подсчитать объемы негативного воздействия на природу.

Как проводится исследование

Чтобы инвентаризовать источники загрязнений, предприятие может задействовать силы собственного экологического отдела или обратиться в стороннюю организацию. Составляется план-схема, где отображаются все объекты, от которых загрязнения поступают в атмосферный воздух. Каждому из них присваивается отдельный номер.

Для каждого проводится отбор проб воздуха, которые анализируются в лабораторных условиях. По результатам протоколов исследований заполняется отчет, в котором фиксируется вся информация о природопользователе и объемах загрязнения атмосферы.

Результаты этой процедуры будут использоваться при присвоении новому предприятию категории НВОС, при разработке проекта ПДВ, установлении границ санитарной зоны, а также при заполнении различных видов отчетности. Если в технологических процессах на предприятии будут введены какие-либо изменения, процедуру придется проводить повторно с заполнением нового отчета.