Логистика из Китая в Россию: как выбрать способ доставки грузов морем, авиа, сушей

Доставка товаров из Китая в Россию - процесс многогранный, требующий тщательного планирования и выбора оптимального пути. С одной стороны, это дает гибкость и возможность подобрать решение под конкретный груз и бюджет. С другой - усложняет задачу для тех, кто впервые сталкивается с импортом из Поднебесной.

Сегодня мы разберем основные способы доставки грузов с Востока - морем, воздухом и сушей. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого варианта, особенности таможенного оформления. А также ответим на самые популярные вопросы новичков, помогая сделать правильный выбор.

Основные пути доставки товаров морем

Морские перевозки - самый распространенный способ логистики из Китая благодаря относительно невысокой стоимости. Но и здесь есть нюансы.

Первым делом определяемся с портами отправления и назначения. Из Китая ходят суда в порты Дальнего Востока, Черного и Балтийского морей. Маршрут выбираем исходя из удобства дальнейшей транспортировки по России.

Также важно:

прибытие груза в российский порт за 2-3 дня до захода судна;

точный расчет сроков доставки с учетом возможных задержек.

Следующий момент - выбор судоходной компании и типа контейнера. Тут приходится балансировать между скоростью, надежностью и стоимостью.

Особенности авиадоставки

При необходимости срочной транспортировки используется авиасообщение. Этот путь быстрее морского в 5-7 раз, но по цене дороже в 3-4 раза.

При авиаперевозках большое значение имеет правильное оформление груза: упаковка, маркировка, разделение негабарита. Оптимально использовать услуги логистических компаний.

В зависимости от сроков и бюджета выбирается прямой или комбинированный (с перегрузками) рейс.

Таможенное оформление груза на авиатранспорте происходит в международном аэропорту прибытия. Чаще всего это Москва, реже - пункты Дальнего Востока или Европы.

Авиадоставка незаменима, когда требуется доставка грузов из Китая в Россию в кратчайшие сроки. Этот способ быстрее морского или наземного в разы.

Сухопутные перевозки - альтернатива или дополнение

На авто или железнодорожном транспорте грузы из Поднебесной доставляют реже, чем морем или воздухом - как правило, из приграничных районов. Это относительно дешевые перевозки небольших партий.

Стоит отметить возрастающую популярность автомобильного маршрута Чунцин - Европа через Казахстан и Россию. Это надежная доставка от двери до двери со сроком 10-15 дней.

При выборе сухопутного транспорта важны:

оптимальная загрузка авто или вагонов;

надлежащее размещение и укрытие груза;

охрана при многосуточных стоянках.

Заключение

Доставка из Китая требует соотносить параметры груза и логистического пути: срочность, стоимость, объемы, характер товара.

Главное при выборе варианта - понимание нюансов процесса. Либо обращение за профессиональной помощью в транспортно-логистическую компанию. Это позволит оптимизировать цепочку и сделать доставку максимально эффективной.