Как европейские необанки бросают вызов традиционным банкам?

Появление необанков в Европе произвело революцию в индустрии финансовых услуг, открыв новую эру банковского дела, в котором используются технологии для обеспечения бесперебойной работы, ориентированной на клиента. Эти банки, работающие только в цифровом формате, работают без физических отделений, предлагая услуги через онлайн-платформы, такие как веб-сайты, мобильные приложения, онлайн-чат и телефонную поддержку. С момента своего появления примерно в 2015 году необанки быстро набирали обороты, завоевывая значительную долю рынка и бросая вызов традиционным банкам различными способами. Вы можете читать статью о данной отрасли и узнать больше.

Рост числа необанков

В 2015 году необанки начали получать массовое распространение, и их рост был стремительным. К 2024 году на их долю будет приходиться примерно 20% рынка денежных переводов в Европе. Этот сдвиг наиболее заметен в таких странах, как Дания, Германия и Италия, где на долю необанков приходится 47%, 31% и 26% банковского рынка соответственно. Этот всплеск обусловлен несколькими факторами, включая технологические достижения, изменение предпочтений потребителей и нормативно-правовую поддержку.

Технологические инновации

Одной из основных сильных сторон необанков является их инновационное использование технологий:

Отказавшись от использования физических отделений, необанки значительно сокращают операционные расходы, что позволяет им предлагать конкурентоспособные тарифы и более низкие комиссии.

Их цифровые платформы разработаны с учетом простоты использования, предоставляя клиентам интуитивно понятные интерфейсы и оптимизированные процессы для решения таких задач, как открытие счета, переводы и платежи.

Этот технологичный подход особенно привлекателен для молодых, ориентированных на технологии потребителей, которым требуются быстрые и удобные услуги.

Необанки уделяют большое внимание качеству обслуживания клиентов. Они предлагают персонализированную финансовую информацию, уведомления в режиме реального времени и инструменты составления бюджета, которые помогают пользователям более эффективно управлять своими финансами. В отличие от традиционных банков, которые могут полагаться на устаревшие системы и личное взаимодействие, необанки могут быстро адаптироваться к потребностям клиентов и тенденциям рынка благодаря гибкой разработке. Эта клиентоориентированная модель не только привлекает новых пользователей, но и повышает лояльность существующих клиентов.

Доступ к финансовым услугам

Необанки также играют ключевую роль в содействии расширению доступа к финансовым услугам. Снижая банковские барьеры, они предоставляют доступ к финансовым услугам населению, не имеющему достаточного обслуживания, в том числе в отдаленных районах или с ограниченным доступом к традиционной банковской инфраструктуре. Удобство онлайн-банкинга в сочетании с инновационными решениями, такими как многоязычная поддержка и упрощенные процедуры KYC, позволяют большему числу людей участвовать в финансовой системе.