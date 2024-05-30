Как европейские необанки бросают вызов традиционным банкам?

ента новостей

15:49
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»
15:46
Фестиваль футбола «Матч жизни»
14:33
В России планируют ввести маркировку видеоигр
10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:53
В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией
10:36
В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
10:28
В Петербурге поймали поджигателя бара на улице Рубинштейна
10:20
В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой
10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
09:34
БРИКС продолжит расширяться
09:31
Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга
08:52
Появятся новые школы
01:55
ЦСКА удалось выиграть у УНИКСа и второй матч финальной серии Единой Лиги ВТБ
20:03
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы
15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
15:37
В Пикалево поймали двоих подозреваемых в грабеже
15:24
В Ленобласти задержали налетчика на продмаг в Никольском
15:18
В деревне Коростель драка закончилась поножовщиной
14:55
В Ивангороде мужчина зарезал свою мать
14:43
Работа электротранспорта при закрытии станций метро «Фрунзенской» и «Удельной»
14:38
Закрытие трамвайного движения по мосту Александра Невского
14:36
В Петербурге поймали студентов, напавших на прохожего на улице Десантников
14:27
В Ленобласти ликвидировали подпольное алкопроизводство в гаражах
14:18
В Ленобласти на «Кола» введут реверсивное движение
13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
11:10
В правительстве опровергли планы по блокировке YouTube в России
10:54
Изменившийся климат приводит к потерям
10:33
На КАД перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовик
09:53
Штрафуют велосипедистов и самокатчиков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Как европейские необанки бросают вызов традиционным банкам?

Как европейские необанки бросают вызов традиционным банкам?

0
39
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Появление необанков в Европе произвело революцию в индустрии финансовых услуг, открыв новую эру банковского дела

Появление необанков в Европе произвело революцию в индустрии финансовых услуг, открыв новую эру банковского дела, в котором используются технологии для обеспечения бесперебойной работы, ориентированной на клиента. Эти банки, работающие только в цифровом формате, работают без физических отделений, предлагая услуги через онлайн-платформы, такие как веб-сайты, мобильные приложения, онлайн-чат и телефонную поддержку. С момента своего появления примерно в 2015 году необанки быстро набирали обороты, завоевывая значительную долю рынка и бросая вызов традиционным банкам различными способами. Вы можете читать статью о данной отрасли и узнать больше.

Рост числа необанков

В 2015 году необанки начали получать массовое распространение, и их рост был стремительным. К 2024 году на их долю будет приходиться примерно 20% рынка денежных переводов в Европе. Этот сдвиг наиболее заметен в таких странах, как Дания, Германия и Италия, где на долю необанков приходится 47%, 31% и 26% банковского рынка соответственно. Этот всплеск обусловлен несколькими факторами, включая технологические достижения, изменение предпочтений потребителей и нормативно-правовую поддержку.

Технологические инновации

Одной из основных сильных сторон необанков является их инновационное использование технологий:

  • Отказавшись от использования физических отделений, необанки значительно сокращают операционные расходы, что позволяет им предлагать конкурентоспособные тарифы и более низкие комиссии.
  • Их цифровые платформы разработаны с учетом простоты использования, предоставляя клиентам интуитивно понятные интерфейсы и оптимизированные процессы для решения таких задач, как открытие счета, переводы и платежи.
  • Этот технологичный подход особенно привлекателен для молодых, ориентированных на технологии потребителей, которым требуются быстрые и удобные услуги.

Необанки уделяют большое внимание качеству обслуживания клиентов. Они предлагают персонализированную финансовую информацию, уведомления в режиме реального времени и инструменты составления бюджета, которые помогают пользователям более эффективно управлять своими финансами. В отличие от традиционных банков, которые могут полагаться на устаревшие системы и личное взаимодействие, необанки могут быстро адаптироваться к потребностям клиентов и тенденциям рынка благодаря гибкой разработке. Эта клиентоориентированная модель не только привлекает новых пользователей, но и повышает лояльность существующих клиентов.

Доступ к финансовым услугам

Необанки также играют ключевую роль в содействии расширению доступа к финансовым услугам. Снижая банковские барьеры, они предоставляют доступ к финансовым услугам населению, не имеющему достаточного обслуживания, в том числе в отдаленных районах или с ограниченным доступом к традиционной банковской инфраструктуре. Удобство онлайн-банкинга в сочетании с инновационными решениями, такими как многоязычная поддержка и упрощенные процедуры KYC, позволяют большему числу людей участвовать в финансовой системе.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-03-2015, 10:10
Число активных пользователей мобильного приложения Сбербанк Онлайн в Северо-Западном регионе превысило 400 тыс. человек
24-10-2022, 13:41
Создание ритейл медиа платформы для поставщиков анонсировали «Детский мир» и Eshopmedia
25-01-2020, 09:22
Рынок фастфуда вырос
14-01-2015, 12:17
В 2014 году объем платежей через «Сбербанк Онлайн» в Северо-Западном банке Сбербанка вырос в 4,4 раза
9-04-2015, 12:01
Количество клиентов системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» на Северо-Западе выросло на треть
17-05-2024, 23:53
Производство пластмассовых изделий

Происшествия на дорогах

0
70
Сегодня, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
0
212
Вчера, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
119
Вчера, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
0
126
Вчера, 12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
Наверх