Организация охраны торговых центров: особенности и нюансы

Охрана торговых центров считается самой сложной задачей ЧОП. Здесь необходимо следить за благополучием не только работников и посетителей, но и за всем имуществом ТЦ. Именно поэтому организация эффективной системы безопасности должна производиться опытными сотрудниками частных охранных компаний.

Требования и служебные обязанности

Системный подход лежит в основе организации охраны торгового объекта. Здесь мало использовать физическую силу и технические средства в виде камер видеонаблюдения или рамок металлодетектора. ЧОП должен быть на связи с сотрудниками полиции и со всеми подразделениями службы безопасности развлекательного комплекса.

Охранное агентство (например, https://prof-ohrana.ru/uslugi-okhrany/ohrana-magazinov-i-torgovyh-centrov/) обеспечивает защиту торгового центра как внутри, так и снаружи. Оно гарантирует пристальное наблюдение за всеми входами/выходами из здания, парковочными зонами, а также спокойствие продавцов и покупателей. Для каждого объекта торговли разрабатывают план, призванный обеспечить его безопасность. При этом учитываются несколько факторов, такие как площадь пространства, примерное количество посетителей в день и так далее.

Например, для помещения площадью 35 тысяч квадратных метров необходимо создать около 10 охранных постов. То есть на территории будут работать как минимум 25-30 охранников. В выходные и праздничные дни охрана усиливается.

В идеале коммерческий центр должен иметь 3 поста охраны:

На въезде, где охранники будут проверять технический паспорт, содержимое багажника и салона и так далее. На входе, чтобы каждый посетитель был проверен с помощью металлодетектора. В комнате видеонаблюдения, в которой сотрудник будет изучать отснятый материал.

Иногда руководство ТЦ просит установить охранный пост у эскалатора или у турникета.

Технические средства обеспечения безопасности

Чтобы гарантировать комфорт работников торгового объекта и всех его посетителей, мало нанять охрану. Необходимо тщательно спроектировать противопожарную систему, а также установить тревожную кнопку в каждом магазине. Благодаря этому можно предотвратить множество правонарушений.

Сами охранники должны иметь при себе рации и мобильные телефоны, тогда как оружие и наручники он использовать не может. И по договору они не имеют права задерживать и обыскивать правонарушителя. Но при получении разрешения от ОВД администрация ТЦ может расширить возможности охраны.