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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Заработок » Стоит ли инвестировать в Роснефть в 2022 году

Стоит ли инвестировать в Роснефть в 2022 году

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Рекомендуется присмотреться к акциям Роснефти начинающим и опытным инвесторам. О росте в скором будущем говорит фундаментальный и технический анализ.

Роснефть — одна из основных российских компаний. Ее системообразующий характер служит гарантией поддержки со стороны государства в случае необходимости. Поэтому инвесторы с интересом смотрят на курс акций роснефть, а также планируют свой будущий доход. Неспециалисту может казаться, что стоимость ценных бумаг падает, поэтому от них надо избавляться. Но медвежий тренд означает только неизбежный разворот в будущем. Если цена на дне, у нее один путь — наверх. Недооценка или недопонимание этого фактора может привести к невозможности получить дополнительный заработок.

Особенности рыночных циклов

Рыночная экономика развивается в полном соответствии со своими объективно действующими законами. Главная особенность — цикличность. Периоды роста деловой активности сменяются спадами. В большинстве случаев причины увеличения цены и ее снижения кроются внутри самой экономики.

Среди исключений можно выделить 2020 год. Тогда резкое обрушение биржевых индексов в значительной мере было вызвано коронавирусной пандемией. Эксперты напоминают, что падение ценных бумаг началось до введения локдаунов, но государственные меры ухудшили последствия обрушения активов.

Та же участь постигла Роснефть, но несмотря на это, восстановление не заняло много времени. Цена полностью отыграла падение уже в январе 2021 года. Рост продолжался и дальше, пока в октябре стоимость не достигла новых вершин. Затем вновь началось падение, завершившись новым локальным обрушением в феврале 2022 года.

Несмотря на сложное положение в Роснефти сейчас, эксперты напоминают о том, что стоимость восстанавливается, показывая умеренные признаки окончания медвежьего тренда. Вспоминая опыт 2020 года, можно с уверенностью прогнозировать повышение стоимости через несколько месяцев. Также можно ожидать достижения новых максимумов.

Фундаментальный анализ

Эксперты говорят о хороших признаках с точки зрения фундаментального анализа. Среди основных:

  • Появление новых международных партнеров, прежде всего, в наиболее перспективных регионах: азиатском латиноамериканском;

  • Высокий темп добычи нефти;

  • Хорошая прибыль компании.

Также отмечается, что организация занимается постепенной модернизацией имеющихся мощностей. Возможно, она идет не самыми быстрыми темпами, но факт ее наличия также становится доводом в пользу грядущего роста ценности акций.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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