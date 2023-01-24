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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Аренда, торговля » Изящество фарфора на каждом столе

Изящество фарфора на каждом столе

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Как подобрать фарфоровую посуду по всем правилам, не опасаясь нарваться на подделку.

Посуда из фарфора неспроста считается настоящим эталоном благосостояния и роскоши. Естественно, её используют для приёма пищи, однако она же выступает в качестве эффектного украшения стола, более того, способна сделать весь интерьер гостиной или кухни более уютным. Благодаря тому, что современные производители предлагают широкий ассортимент фарфоровой посуды, всегда можно подобрать сервиз по вкусу и возможностям.

Особенности производства

Изготавливают посуду из фарфора из смеси глины, полевого шпата, каолина и кварца. Перечисленные ингредиенты перемешиваются и обжигаются под воздействием высоких температур. В итоге получается посуда, стенки которой очень тонкие, почти прозрачные, способные издавать мелодичный продолжительный звук.

В зависимости от подобранного состава, а также особенностей производства весь фарфор классифицируется на твёрдый, костяной и мягкий. Первый – классический белый, самый прочный, благодаря тому, что доля шпата в его составе увеличена. В костяном применяют меньшее количество каолина. Дополнительной добавкой является фосфат извести – именно он обеспечивает характерный оттенок. Мягкий фарфор ещё именуется фриттовым или художественным. Все перечисленные варианты можно приобрести на https://restcentr.ru/.

Главные преимущества применения фарфоровой посуды

Такие изделия не только привлекательны внешне, но и достаточно прочны, способны на протяжении длительного времени удерживать тепло, экологичны, долговечны и универсальны.

Что касается перепадов температур, то фарфор способен выдерживать от 20°C до 25°C. Получается, что его можно использовать для горячей или холодной еды, а также напитков.

Критерии выбора посуды

Тот, кто собирается приобрести изящный сервиз для дома, должен помнить о том, что лучше всего обращаться в специализированный интернет-магазин, что обеспечит отсутствие подделки и полное соответствие действующим стандартам качества. Получив товар, важно проверить логотип производителя на обратной стороне изделия, а также цвет последнего. Настоящий фарфор полностью никогда не декорируется, это требуется для того, чтобы владелец мог оценить белизну изделия. Стенки фарфоровых чашек, тарелок и другой посуды идеально гладкие и ровные, даже микроскопических повреждений на них не допускается. Кроме того, у настоящего фарфора всегда присутствует на дне особый ободок, не покрытый глазурью.

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