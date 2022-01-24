Необходимое оборудование для гончарного ремесла

Независимо от профессионализма мастера, гончарный круг является базовым инструментом для создания керамических изделий. Приобретать оборудование, вспомогательные приспособления и глину рекомендуется в проверенных специализированных магазинах.

При неизменном принципе работы таких установок, способы вращения постоянно совершенствуются. Простейший ножной тип станка самостоятельно приводится в движение, не отличается удобством, подходит для обучения. Современные модели гончарных кругов, оснащенные электродвигателем, более компактны и для регулировки движения круга не требуют физических усилий.

Стандартное строение гончарного станка включает:

станина – металлическая конструкция для фиксации узлов;

планшайба – диск для работы с глиной;

электропривод – мотор;

вал с подшипником, шкивы – элементы, передающие крутящий момент;

электрооборудование – для регулировки частоты, мощности в цепи;

производственная чаша – для защиты от брызг и грязи.

Стоимость устройств зависит от разновидности и комплектации, бренда и страны изготовления. Самая низкая цена у станков на коллекторных щеточных двигателях. Однако они самые шумные, требуют периодической замены щетки и ремня. Тихой плавной работой характеризуется профессиональный гончарный круг на асинхронном или бесколлекторном магнитном двигателе.

Особенности профессиональных и обычных гончарных установок

Станки для лепки из глины требуются опытным гончарам в мастерских и непрофессионалам, для которых изготовление керамики является хобби. К упрощенным любительским моделям относятся детские, учебные и круги для начинающих. При выборе необходимо реально оценить свои навыки гончарного мастерства. Для новичка достаточно бюджетной версии:

алюминиевое или пластиковое кружало, небольшого диаметра до 200 мм;

максимальный вес глины до 3 кг;

элементарные удобства – наличие места для чаши с водой, бортик нормальной высоты;

скромный двигатель мощностью 100 ватт.

Компактный гончарный круг для начинающих свободно размещается в домашних условиях, небольшой вес до 15 кг позволяет с удобством хранить и транспортировать станок.

Гончарные круги продвинутого уровня

В отличие от обычных легких установок, модели для профи должны обладать определенными характеристиками. Практически бесшумные устройства на мощном моторе выполняются в настольных или напольных вариантах. Продуманная эргономичность обеспечивает комфорт при долгой работе стоя и сидя. Основные параметры такого оборудования:

конструкция должна иметь вес как минимум в 3 раза больше обрабатываемой глины, от 30 кг до 80 кг;

массивная планшайба от 250 мм выполняется из цельного листа алюминия или нержавейки, с возможностью крепления сменных накладок;

максимальный центрируемый вес глины достигает 40 кг.

Производители оснащают станки педалями для коррекции скорости, регулируемыми ножками и съемными деталями, системой дисковой магнитной фиксации и т.д. Большое значение имеет ремонтопригодность и возможность замены комплектующих.

Гончарные комплексы для опытных керамистов позволяют создавать крупные партии больших по размеру изделий. Применяются на производстве, в студиях, для мастер-классов и выездов.