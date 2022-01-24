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Необходимое оборудование для гончарного ремесла

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Независимо от профессионализма мастера, гончарный круг является базовым инструментом для создания керамических изделий.

Независимо от профессионализма мастера, гончарный круг является базовым инструментом для создания керамических изделий. Приобретать оборудование, вспомогательные приспособления и глину рекомендуется в проверенных специализированных магазинах.

При неизменном принципе работы таких установок, способы вращения постоянно совершенствуются. Простейший ножной тип станка самостоятельно приводится в движение, не отличается удобством, подходит для обучения. Современные модели гончарных кругов, оснащенные электродвигателем, более компактны и для регулировки движения круга не требуют физических усилий.

Стандартное строение гончарного станка включает:

  • станина – металлическая конструкция для фиксации узлов;
  • планшайба – диск для работы с глиной;
  • электропривод – мотор;
  • вал с подшипником, шкивы – элементы, передающие крутящий момент;
  • электрооборудование – для регулировки частоты, мощности в цепи;
  • производственная чаша – для защиты от брызг и грязи.

Стоимость устройств зависит от разновидности и комплектации, бренда и страны изготовления. Самая низкая цена у станков на коллекторных щеточных двигателях. Однако они самые шумные, требуют периодической замены щетки и ремня. Тихой плавной работой характеризуется профессиональный гончарный круг на асинхронном или бесколлекторном магнитном двигателе.

Особенности профессиональных и обычных гончарных установок

Станки для лепки из глины требуются опытным гончарам в мастерских и непрофессионалам, для которых изготовление керамики является хобби. К упрощенным любительским моделям относятся детские, учебные и круги для начинающих. При выборе необходимо реально оценить свои навыки гончарного мастерства. Для новичка достаточно бюджетной версии:

  • алюминиевое или пластиковое кружало, небольшого диаметра до 200 мм;
  • максимальный вес глины до 3 кг;
  • элементарные удобства – наличие места для чаши с водой, бортик нормальной высоты;
  • скромный двигатель мощностью 100 ватт.

Компактный гончарный круг для начинающих свободно размещается в домашних условиях, небольшой вес до 15 кг позволяет с удобством хранить и транспортировать станок.

Гончарные круги продвинутого уровня

В отличие от обычных легких установок, модели для профи должны обладать определенными характеристиками. Практически бесшумные устройства на мощном моторе выполняются в настольных или напольных вариантах. Продуманная эргономичность обеспечивает комфорт при долгой работе стоя и сидя. Основные параметры такого оборудования:

  • конструкция должна иметь вес как минимум в 3 раза больше обрабатываемой глины, от 30 кг до 80 кг;
  • массивная планшайба от 250 мм выполняется из цельного листа алюминия или нержавейки, с возможностью крепления сменных накладок;
  • максимальный центрируемый вес глины достигает 40 кг.

Производители оснащают станки педалями для коррекции скорости, регулируемыми ножками и съемными деталями, системой дисковой магнитной фиксации и т.д. Большое значение имеет ремонтопригодность и возможность замены комплектующих.

Гончарные комплексы для опытных керамистов позволяют создавать крупные партии больших по размеру изделий. Применяются на производстве, в студиях, для мастер-классов и выездов.

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