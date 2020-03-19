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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Спецтехника » Эксперты рассказали — что нужно учитывать при выборе манипулятора

Эксперты рассказали — что нужно учитывать при выборе манипулятора

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
hydrolider.net
Покупая манипулятор, нужно учитывать не только стоимость и производителя, но и другие не менее важные факторы, которые по мнению экспертов влияют на дальнейшую

Манипулятор — это специализированная техника, предназначенная для погрузки и транспортировки груза.

Купить манипулятор в России по максимально доступной цене можно в компании "Гидролидер", которая специализируется на продаже оригинального и качественного гидрооборудования и специализированных машин от ведущих производителей. Все представленные позиции товаров в интернет-магазине имеют сертификаты качества и гарантированное сервисное обслуживание от производителя.

Крано-манипуляторная установка (КМУ) имеет хорошие показатели:

  • мобильности;
  • маневренности;
  • производительности;
  • экономичности;
  • компактности.

Кроме того, краноманипуляторные установки способны точно и аккуратно перемещать предметы через препятствия (ограждения) и работать в максимально стеснённых условиях.

Именно поэтому манипулятор широко востребован в строительной индустрии для: перевозки нестандартных грузов, погрузо-разгрузочных работ и перемещения крупногабаритных предметов на верхние этажи строений.

Основные факторы, которые влияют на выбор спецтехники

Подобрать краноманипуляторную установку действительно сложно, поэтому можно обратится к специалистам в компанию "Hydrolider" и получить высококвалифицированную консультацию по подбору спецтехники. Если, все же принято решение подбирать манипулятор самостоятельно, то эксперты компании "Гидролидер" советуют обращать внимание на:

  • тип складывания крана-манипулятора. Существует два типа конструкции с L- и Z- образной схемой складывания, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки;
  • технические характеристики манипулятора (грузовой момент, угол поворота КМУ, максимальный и минимальный вылет стрелы, грузоподъемность, высоту подъема и глубину опускания). Рекомендуется подбирать КМУ с небольшим запасом по техническим показателям — это обеспечит долгую и надежную работу техники;
  • форму поперечного сечения стрелы. Профиль стрелы может быть выполнен в качестве прямоугольника или пятигранника, или шестигранника и более. Чем сложнее профиль (чем больше у него граней), тем надежней и прочнее конструкция стрелы. Но это влечет за собой и увеличение стоимости КМУ;
  • наличие лебедки - её длину и производителя (это относится к L-образным типа крано-манипуляторных установок);
  • • марку и модель, и допустимую нагрузку на переднюю ось автомобильного шасси, на который планируется монтаж КМУ;
  • тип управления (может быть ручным и дистанционным);
  • наличие дополнительных опций и оборудования;
  • каким способом складываются аутригеры (могут быть поворотными и фиксированными).

Подбирая манипулятор, нужно учитывать и стоимость, и производителя, и наличие гарантийного обслуживания.

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