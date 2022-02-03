Сварочные аппараты - виды, применение

Сварка, представляющая собой процесс соединения элементов из металла, широко применяется во многих сферах производства. Для получения надёжного соединения существуют разнообразные модели сварочных аппаратов, именно от выбора этого оборудования зависит возможность сварки металла исходя из его толщины и типа сплава. Кстати, производственная компания "Артстэл" предлагает сварные металлоконструкции из нержавеющей стали и алюминия на заказ по самым выгодным ценам.

Виды аппаратов

Для работы сварочного аппарата стандартное напряжение сети не подходит, для выполнения сварочных работ его необходимо преобразовывать. В зависимости от типа источника, существуют следующие виды аппаратов.

1. Трансформаторы. Это традиционный и самый доступный с финансовой точки зрения сварочный аппарат. Работа устройства основана на принципе магнитной индукции. Конструкция состоит из первичной и вторичной обмотки, по мере смещения одной из обмоток, происходит изменение силы тока. Переменное напряжение на выходе приводит к тому, что металл «разбрызгивается» и, соответственно, качество шва ухудшается. Как правило, аппараты используются для сварки чёрных металлов. Трансформаторы отличаются сильным гулом, большим весом и крупными габаритами, тем не менее, это простой и надёжный аппарат.

2. Инверторы. Основой сварочного инвертора является трансформатор, используемый для снижения напряжения сети. Дроссель-стабилизатор минимизирует пульсацию тока. Преимуществами аппарата являются высокая устойчивость дуги, небольшая масса, компактные размеры, возможность использования широкого диапазона электротока.

3. Выпрямители. Такие устройства можно считать своеобразной усовершенствованной моделью аппаратов-трансформаторов. Использование в сварочных работах переменного тока приводит к определённым изъянам, в выпрямителях ток преобразуется в постоянный. Дуга становится ровной и устойчивой, что положительно сказывается на качестве шва.

4. Полуавтоматы. Принцип действия полуавтоматических аппаратов основан на сваривании металлических элементов с помощью проволоки, которая плавится в электрической дуге. Полуавтоматом часто пользуются при кузовном ремонте автомобилей, аппарат имеет широкое применение в быту. Преимущество аппарата – получение качественного шва, недостаток – большой расход материала.

Применение аппаратов

Сварочные аппараты применяются для выполнения следующих видов сварки.

1. Дуговая MMA. Этот этап сварки используется для соединения чёрных металлов. Для такого вида сварочных работ используются инверторы, выпрямители или трансформаторы. Существует возможность сваривания легированной стали при использовании электродов с нержавеющим стержнем.

2. Полуавтоматическая MIG/MAG. Принцип сварки заключается в непрерывной подаче проволоки специальным механизмом, благодаря чему можно создать длинный и аккуратный шов. Используется для сваривания алюминия, нержавеющей стали и чёрных металлов.

3. Аргонодуговая TIG. Для такого типа сварки применяются инверторы. Принцип действия заключается в воздействии электрической дуги на металл, которая горит между вольфрамовым электродом и металлическим изделием. Используется для сваривания нержавеющей стали и чёрных металлов, если в аппарате присутствует функция AC/DC, его можно использовать для сварки алюминия.

4. Газовая. Для такого вида сварки не требуется электричество, так как работы производятся при помощи ацетиленового генератора. В таком устройстве происходит взаимодействие воды и карбида, что приводит к выработке газа.

При выборе сварочного аппарата прежде всего необходимо учитывать потребности и сферу применения. Если для производственных нужд требуется профессиональное устройство, то при использовании в мелких бытовых целях целесообразнее остановиться на недорогом сварочном аппарате.