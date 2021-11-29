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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Инструмент » Как правильно выбрать электроды для сварки

Как правильно выбрать электроды для сварки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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PiXABAY
Каждый начинающий сварщик сталкивается с проблемой выбора сварочных материалов.

Каждый начинающий сварщик сталкивается с проблемой выбора сварочных материалов. Существуют сварочные электроды для чугуна и алюминия, нержавеющих, жаростойких, углеродистых и легированных сталей. От правильного выбора расходников зависит качество сварных швов, прочность и надежность соединений.

Виды электродов

На строительном рынке представлено большое разнообразие сварочных электродов, отличающихся диаметрами, типами, материалами сердечника и обмазки.

  • С основным покрытием – применяют для сварки стальных труб, арматуры, металлических каркасов зданий и сооружений. Создают швы, отличающихся высокой ударной вязкостью, механической прочностью и пластичностью.
  • С рутиловым – предназначены для соединения деталей из низкоуглеродистой стали. Подходят для сварки швов в любом пространственном положении. Дают устойчивое горение дуги на постоянных и переменных токах.
  • С кислотным – самые дешевые и низкокачественные. Отличаются повышенным разбрызгиванием и трещинообразованием. Требуют тщательной подготовки поверхностей. Применяют для сварки не ответственных конструкций.
  • С целлюлозным – односторонняя сварка такими электродами хорошо формирует обратный валик, что особенно важно при отсутствии доступа к обратной стороне шва.

Выбирая электроды для сварки, следует обращать внимание на диаметр изделия и состав сердечника, качество и равномерность обмазки.

Выбор электродов

Подбирать оптимальный вариант электродов следует с учетом габаритов и материалов свариваемых изделий и конструкций, условий их эксплуатации, применяемых технологий сварки.

По типу металла

Для сварки разных металлов используют расходники различных марок:

  • низколегированные и низкоуглеродистые стали варят практически любыми электродами марок УОНИ-13/85, МП-3, ОСЗ-4, МК-46, АНО-21;
  • среднеуглеродистые стали варят электродами УОНИ-13/45А, УОНИ-13/55, УОНИ-13/65;
  • для высоколегированной стали используют электроды марок МР-3, ОЗС-4, УОНИ-13/45; АНО-21;
  • сталь с содержанием углерода более 2% трудно поддаются свариванию. Может свариваться электродами УОНИ-13/55, УОНИ-13/45;
  • изделия из чугуна варят электродами ОЗЧ-2.

По толщине металла

Диаметр электродов зависит от толщины свариваемого металла:

  • ø 2–2,5 мм применяется для сварки металла толщиной 1,5–2,5 мм;
  • ø 2,5–3 мм – металл толщиной 3 мм;
  • ø 3–4 мм – металл толщиной 5 мм;
  • ø 4–5 мм – металл толщиной 6–10 мм.

По положению сварки

Сварка может вестись в различных положениях:

  • сверху вниз;
  • снизу вверх;
  • горизонтально;
  • в потолочном положении.

При сварке сверху вниз не предназначенными для данного положения электродами сварочная ванна может забиваться стекающим шламом.

Для сварки в любом пространственном положении подходят электроды с рутиловым покрытием. При отсутствии доступа к обратной стороне сварного шва следует применять электроды с целлюлозным покрытием, хорошо формирующие валик при односторонней сварке.

Пространственное положение электрода при сварке указано на упаковке изделий.

По температуре окружающей среды

При выборе электродов следует учитывать, при какой температуре будут эксплуатироваться свариваемые изделия. Для температуры окружающей среды выше -40°С подойдут электроды марки МР-3. Для сварки конструкций, эксплуатируемых в условиях более низких температур, достигающих -60°С, предназначены электроды УОНИ.

Варианты выбора

При выборе электродов следует придерживаться следующих критериев:

  • электроды с основным покрытием следует выбирать при повышенном требовании к сварным швам;
  • с рутиловым покрытием можно использовать сварщикам без опыта;
  • универсальные МР-3 не требуют предварительной очистки свариваемых поверхностей;
  • марка УОНИ-13/55 предназначена для монтажа ответственных конструкций с высокими требованиями к сварным швам.

Нельзя использовать электроды с истекшим сроком годности. Покрытие электродов должно быть одинаковой толщины, прочным и равномерным. Приобретать электроды нужно у надежных изготовителей.

Купить сварочные электроды в Санкт-Петербурге вы можете в интернет-магазине «Центр-метиз». Он предлагает широкий ассортимент электродов для сварки в любых условиях. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р. Качество продукции подтверждено сертификатами.

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