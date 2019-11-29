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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге троое неизвестных мужчин подожгли иномарку

В Петербурге троое неизвестных мужчин подожгли иномарку

0
61
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Васильевском районе Петербурга неизвестные злоумышленники подожгли иномарку

Сегодня ночью, около 01:00 во дворе дома 6/4 по Канареечной улице, в Василеоостровском районе Петербурга загорелся автомобиль Subaru Forester белого цвета. У иномарки, принадлежащей 39-летней петербурженке, выгорел моторный отсек и часть салона.
Камеры видеонаблюдения, установленные на доме зафиксировали трех неизвестных мужчин, которые совершили поджог машины. Около 1 часа ночи злоумышленники с капюшрнами на головах подошли к забору дворовой территории, один них перелез, подошел к иномарке и вылил из бутылки жидкость в подкапотное пространство у ветрового стекла. Второй преступник подошел к автомобилю, поджег зажигалкой жидкость и убежал.
Припаркованные рядом машины не пострадали. Полиция опросила свидетельницу преступления и изъяла записи с регистраторов трех машин и с камеры на фасаде салона красоты на улице Шевченко, 6.

Источник: Конкретно.ru
Все по теме: Васильевский остров поджог автомобиль
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