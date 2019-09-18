Накануне около полудня в квартиру 90-летней жительницы Сестрорецка на Приморском шоссе пришли мужчина и женщина. Мужчина представился «Николаем Сергеевичем», девушка назвалась «Яной». Незнакомцы сказали, что якобы представляют организацию «защиты детей войны».
Сначала мошенники дали пожилой петербурженке чудо-таблетку за 20 000 рублей. А пока бабушка дожидалась «эффекта», незаметно украли 300 000 рублей и карту Сбербанка.
В настоящее время поданному факту полицейские Курортного района Петербурга проводят проверку. Решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Сестрорецке обокрали пенсионерку
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Курортном районе Петербурга лжезащитники «детей войны» украли 300 000 рублей у 90-летней петербурженки
Накануне около полудня в квартиру 90-летней жительницы Сестрорецка на Приморском шоссе пришли мужчина и женщина. Мужчина представился «Николаем Сергеевичем», девушка назвалась «Яной». Незнакомцы сказали, что якобы представляют организацию «защиты детей войны».
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