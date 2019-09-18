В Сестрорецке обокрали пенсионерку

Накануне около полудня в квартиру 90-летней жительницы Сестрорецка на Приморском шоссе пришли мужчина и женщина. Мужчина представился «Николаем Сергеевичем», девушка назвалась «Яной». Незнакомцы сказали, что якобы представляют организацию «защиты детей войны».

Сначала мошенники дали пожилой петербурженке чудо-таблетку за 20 000 рублей. А пока бабушка дожидалась «эффекта», незаметно украли 300 000 рублей и карту Сбербанка.

В настоящее время поданному факту полицейские Курортного района Петербурга проводят проверку. Решает вопрос о возбуждении уголовного дела.