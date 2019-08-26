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» » В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП

В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП

0
73
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Мопед с несовершеннолетними врезался в осветительный столб в Киришском районе Ленобласти

Вечером минувшей субботы, около 22:30 в поселке Будогощь, Киришского района Ленинградской области произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Мопед Lifan мчался со стороны Советской улицы в сторону Кооперативной. Водитель, 16-летний житель Киришей, ученик 11-го класса, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – опору освещения. Юноша погиб сразу, он был без шлема.
На месте происшествия также погибла его пассажирка, 15-летняя девятиклассница Будогощской школы.
Прав на вождение и на мопед у старшеклассника не оказалось. На транспортном средстве даже не было госномера, уточняет Агентство.

Источник: Конкретно.ру
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