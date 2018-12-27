В Ленобласти задержаны подозреваемые в разбое на АЗС

В минувший вторник неизвестные злоумышленники в помещении автозаправки в Скребловском сельском поселении, Лужского района Ленинградской области распылили в лицо женщине-кассиру раздражающее слезоточивое вещество и, угрожая предметом, похожим на пистолет, совершили хищение около 90 тысяч рублей из кассы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Лужского района Ленобласти по подозрению в данном преступлении задержали двух граждан, 43 и 34 лет.

По данному факту ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.