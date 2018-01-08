В Невском районе обнаружен труп в сточном водоеме

Накануне вечером в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение от случайного прохожего о том, что у дома 1 по улице Еремеева он увидел в водоеме сточных вод торчащую изо льда голову мужчины.

Прибывшие на место полицейские, буквально вырубали из льдины тело погибшего мужчины.

На вид погибшему 50-60 лет, седоволосый, в куртке и джинсах. На теле не выявлено внешних признаков насильственной смерти. По предварительному заключению эксперта, тело пролежало в воде не более трех дней.

Труп отправлен в морг для установления причины смерти.