Крупное ДТП на КАД

Дирекция по строительству транспортного обхода вокруг города Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее - КАД) было полностью перекрыто движение автомобильного транспорта между транспортными развязками на пересечении КАД с Выборгским шоссе и Проспектом Энгельса.

«В 17.10 05 марта 2017 года на километре 120 внешнего кольца КАД произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых и двух легковых транспортных средств. Движение автомобильного транспорта было полностью перекрыто на протяжении 26 минут. На данном участке КАД две полосы движения. По состоянию на 17.36 движение восстановлено и осуществляется по полосе безопасности. На место прибыли представители подрядной организации АО «ПО РосДорСтрой», ГИБДД, машина скорой помощи и МЧС для ликвидации последствий ДТП. По предварительной информации один человек погиб и ещё один пострадал. Образовался автомобильный затор протяжённостью 4 километра. Информация о перекрытом движении была выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" Илья Пузыревский.