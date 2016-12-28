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Гололёд на Земле, гололёд…

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Toyota «приводнилась» в кювете в Девяткино.  

После продолжительной оттепели, к радости горожан, уже решивших встречать бесснежный Новый год, наконец-то подморозило.

Но радовались не все. С некоторыми петербуржцами ледовый панцирь, сковавший дороги, на которых нет интенсивного движения, морозец сыграл злую шутку.

Сегодня на одной из улиц Девяткино не смог справиться с управлением своей автомашиной владелец Toyota. Машину занесло и неумолимо повлекло в кювет.

В довершение всех злоключений автомобилиста оказалось, что канава оказалась полной незамёрзшей воды.

Как владелец вытащил свою машину, осталось за кадром. Добавим, что сведений о пострадавших пресс-центр МЧС не поступало.
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