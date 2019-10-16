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Татуировки на коже животных

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
Активисты выступают против татуировок на коже животных 

«Питерец.ру» сообщает, что защитники животных обеспокоены ситуацией с татуировками, которые наносят на кожу четвероногих. В настоящий момент в этой сфере не существует какого-либо запрета. Однако, по мнению зоозащитников, такой запрет необходим.

Эти люди уверены, что процедура нанесения татуировки на кожу животного причиняет вред его здоровью. Потому активисты обратились к главе петербургского комитета по законодательству Денису Четырбоку. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события.

Поднятый вопрос достаточно важен, ведь в обязанность человека входит забота о животных. Текущая ситуация с рисунками на коже кошек не вписывается в контекст нормального обращения с четвероногими.

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