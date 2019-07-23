Новый подход к ремонту дорог

«Питерец.ру» сообщает, что власти Петербурга решили изменить подход к организации ремонта дорог. Теперь для реализации данных задах будут допускаться подрядчики, способные увеличить гарантийный срок службы дорожного покрытия. Причем этот срок должен быть 12 лет.

О новом правиле при ремонте дорог сообщил глава Петербурга Александр Беглов. Если такой подход будет применен, то к 2024 году состояние городских дорог существенно улучшится. 85% из них будут приведены в нормативное состояние.

Сейчас вопрос качества дорог является одним из злободневных. Власти всерьез намерены решить данную проблему, потому предпринимают для этого необходимые усилия. Безусловно, в сфере ремонта дорог должны быть произведены серьезные изменения. Нужные новые подходы, позволяющие улучшить качество и надежность дорожного покрытия.