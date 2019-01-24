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«Ничейный снег»: зимняя уборка не волнует «ЦЖКУ» Минобороны

0
15
Опубликовал: demidov
0
Фото:
vk.com
За несколько дней в Петербурге специалисты инспекции выявили 46 нарушений организации зимней уборки и выписали штрафы на 2 млн 200 тысяч рублей.

За три секунды упавшая сосулька наберет скорость 54 километра в час и упадет силой в 200 килограмм. Военные коммунальщики, похоже, об этом не знают или не хотят знать, потому что нарушения в уборке кровли нашли именно в здании, которое принадлежит ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны. На улице Мира в Санкт-Петербурге работников коммунальных служб давно не видели, и людям приходится обходить здание стороной, чтобы на них ничего не упало сверху.
Подобная ситуация происходит и в Сызрани. Здесь «ЦЖКУ» стабильно входит в число злостных нарушителей как раз по факту несвоевременной очистки от снега и наледи тротуаров, а также кровель.

«Специалисты АТИ каждый год проводят разъяснительную работу, напоминая о необходимости соблюдения правил благоустройства в городе. Но из года в год нарушения повторяются», – отметила руководитель административно-технической инспекции Комитета ЖКХ Елена Зайцева.

У жителей Каменки Ленинградской области и вовсе не хватило терпения на халатность управляющей компании. Разгребать снежные заносы они решили сами, потому что у компании нет ни техники для уборки, ни дворников. «В коммунальных службах говорят, что техники для уборки нет. А три-четыре дворника убрали только около подъездов, да и то не у всех домов», – пожаловались местные жители.
Не справляются военные коммунальщики и с другими обязанностями. Структуры Минобороны не смогли сделать ремонт здания на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга. Инспекция выявила многочисленные нарушения и выписала штраф на сумму 500 тысяч рублей. Также не повезло жителям дома на улице Грибоедова, здесь компания также игнорировала свои обязательства по текущему и капитальному ремонту.
Если управляющая компания со своими обязанностями не справляется, гражданам нужно подать заявление в письменном виде в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), указать адрес дома и свои контакты. Тогда чиновники приедут на место с проверкой, после чего, возможно, люди перестанут бояться за свою жизнь, выходя из дома.

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