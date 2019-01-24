«Ничейный снег»: зимняя уборка не волнует «ЦЖКУ» Минобороны

За три секунды упавшая сосулька наберет скорость 54 километра в час и упадет силой в 200 килограмм. Военные коммунальщики, похоже, об этом не знают или не хотят знать, потому что нарушения в уборке кровли нашли именно в здании, которое принадлежит ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны. На улице Мира в Санкт-Петербурге работников коммунальных служб давно не видели, и людям приходится обходить здание стороной, чтобы на них ничего не упало сверху.

Подобная ситуация происходит и в Сызрани. Здесь «ЦЖКУ» стабильно входит в число злостных нарушителей как раз по факту несвоевременной очистки от снега и наледи тротуаров, а также кровель.



«Специалисты АТИ каждый год проводят разъяснительную работу, напоминая о необходимости соблюдения правил благоустройства в городе. Но из года в год нарушения повторяются», – отметила руководитель административно-технической инспекции Комитета ЖКХ Елена Зайцева.