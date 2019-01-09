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» » Петербуржцы смогут сдать елки на переработку

Петербуржцы смогут сдать елки на переработку

0
97
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
Петербуржцы смогут сдать елки на переработку в 11 пунктов приема. Точки будут работать в Калининском, Красногвардейском и Красносельском районах

В Петербурге в конце января состоится традиционная акция по приему и переработке хвойных деревьев, которые украшали квартиры в период новогодних праздников. В предыдущие годы организацией акции занималось экологическое движение «Мусора.Больше.Нет». В 2019 году активисты поменяли формат, объявив, что не справляются с приемом елок волонтерскими силами. Активисты предложили организовать точки управляющим компания и районным администрациям: в итоге в городе будет 11 пунктов приема.
Калининский район

До 15 января оставить елки можно на пунктах около площадок для сбора отходов: Гражданский проспект, 104, корп.1, Лужская улица, 4, корп.1, проспект Просвещения, 84, корп.1, улица Черкасова, 2, Гражданский проспект, 129, корп.2.

Организатор акции Жилкомсервис №1 Калининского района при поддержке Администрации Калининского района и Муниципального округа №21.
Красногвардейский район

С 18 по 20 января с 9:00 до 20:00 сдать хвойные можно на точках: Заневский проспект, 15 «А», Ленская улица, 8, корп. 2, проспект Энергетиков, 50. 20 января с 14:00 до 17:00 на точках: Брантовская дорога, 3 (парковка ТРЦ «Охта Молл»), угол проспекта Косыгина и Индустриального проспекта.

Организатор акции Молодёжный совет при поддержке ТРЦ «Охта Молл» и Администрации Красногвардейского района.
Красносельский район

20 января с 12:00 до 14:00: Петергофское шоссе, 27л, у оранжереи.

Организаторы: активисты акции Сдавать и не сдаваться!
Собранные деревья передробят и отправят в РКЦентр «ВЕЛЕС» на подстилку животным. Елки Красносельского района пойдут в садоводства. Елки приносить без мишуры и украшений в строго указанные места и оговоренные сроки.
«В этом году акция пройдет лишь в трех районах Петербурга, но уже хорошо, что есть отклик и акцию организовали самостоятельно, получив от нас консультацию, — отметили координаторы движения «Мусора.Больше.Нет». — В Москве Мосприроды и префектуры административных округов организовали 473 пункта приема, мы стремимся к подобному результату. Просим неравнодушных горожан проявить инициативу и отправить письма в адрес Администрации Губернатора Петербурга с просьбой в 2020 году активно подключиться к организации приема елок. Шаблон письма: clck.ru/F24Uo. Отправить обращение можно через электронную приемную: letters.gov.spb.ru. Чем нас больше, тем больше вероятность, что мы добьемся желаемого».
Кроме этого, активисты предлагают ввести залоговую стоимость натуральных новогодних елок, чтобы предотвратить брошенные елочные базары на улицах Петербурга. Петиция появится в ближайшее время в группе vk.com/elki_palki_bizoni.
Напомним, что активисты «Мусора.Больше.Нет» выступают за разумное празднование новогодних праздников. Для этого они организовали творческий конкурс «Ёлки, палки и щепа». Среди призов сертификаты на посещение скалолазного центра, веревочного парка, парка активного отдыха, квеста, интерактивных музеев, антикафе с настольными играми.
Как участвовать в конкурсе:

Прочитайте условия конкурса vk.com/topic-109474597_38803021 и сделайте работу.
Опубликуйте на своей стене ВК, напишите комментарий к работе. Поставьте теги #КонкурсЁлкиПалки2019 #ЁлкиПалкииЩепа #МусораБольшеНет.
Количество работ от 1 до 10 (видеоролики до 10 минут).
Убедитесь, что вы являетесь участником групп vk.com/spb_mbn («Мусора.Больше.Нет») и vk.com/elki_palki_bizoni («Ёлки, палки и щепа»).
Работы принимаются с 10 декабря по 18 января включительно. Объявление победителей после 21 января.

Акция «Ёлки, палки и щепа» по сбору и переработке хвойных деревьев, организованная активистами общественной организации «Мусора.Больше.Нет», традиционно стартовала в конце января, после новогодних праздников. С 2015 по 2018 год горожане сдали на переработку 7,4 тыс. деревьев. Хвойные передробили, щепу отправили в центр реабилитации диких животных «Велес», приют «Полянка», центр помощи бездомным животным «Потеряшка» и конную академию «Рутения».

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